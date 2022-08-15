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الذهب يهبط مع صعود الدولار ومخاوف رفع أسعار الفائدة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 أغسطس 2022, 11:18 صباحا
الذهب يهبط مع صعود الدولار ومخاوف رفع أسعار الفائدة الأميركية
سبائك ذهب، (أرشيفية: الإنترنت)
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تراجعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، مع انتعاش الدولار، وسط توقعات لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي، أسعار الفائدة رفعا حادا مما زاد من الضغط على المعدن الأصفر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1791.33 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه بنحو 1.6% الأسبوع الماضي. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1807.30 دولار، بحسب وكالة «رويترز».

الدولار يرتفع أمام منافسيه
ومحا الدولار خسائره السابقة ليصعد 0.2% مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

- الذهب يرتفع بحثا عن مزيد المكاسب أمام خطوة الفدرالي وغطرسة الدولار

ويترقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر صدوره يوم الأربعاء، للحصول على مزيد من القرائن على رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية يحد من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقال محللو «إيه.إن.زد»، في مذكرة «سجل الذهب مكاسبه الأسبوعية الرابعة على التوالي وسط تراجع الضغوط التضخمية. ومع ذلك، قد تكون هذه القضايا نفسها سلبية في نهاية المطاف».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 20.57 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 1.3% إلى 950.37 دولار في حين استقر البلاديوم عند 2222.23 دولار.

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