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روسيا تسلم المجر شحنات غاز إضافية رغم خطة «خفض الاستهلاك» الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 أغسطس 2022, 09:30 مساء
روسيا تسلم المجر شحنات غاز إضافية رغم خطة «خفض الاستهلاك» الأوروبية
موقع إنتاج تابع لشركة «غازبروم» الروسية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت المجر، اليوم السبت، أن روسيا بدأت ترسل لها شحنات إضافية من الغاز، في أعقاب زيارة وزير الخارجية المجري إلى موسكو في يوليو الماضي.

وقالت وزارة الخارجية المجرية إن المفاوضات التجارية مع موسكو «أفضت إلى اتفاق»، ما دفع شركة «غازبروم» الروسية إلى تسليم بودابست كميات أكبر من تلك المتفق عليها، بداية من أمس الجمعة، حسب وكالة «فرانس برس».

الحكومة المجرية تؤمن إمدادات البلاد من الغاز
وذكر تاماس مينشر، وهو مسؤول في وزارة الخارجية المجرية، أنه «من واجب الحكومة المجرية ضمان إمدادات آمنة من الغاز الطبيعي للبلاد، ونحن نلتزم بذلك».

وفي المرحلة الأولى، ستصل كمية إضافية قدرها 2.6 مليون متر مكعب يوميًا من الجنوب عبر خط أنابيب «تورك ستريم» حتى نهاية أغسطس، وفق مينشر الذي لفت إلى مفاوضات جارية بشأن شحنات تسليم في سبتمبر المقبل.

وكان وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، قام بزيارة غير معلنة إلى موسكو في يوليو للبحث في شراء شحنة إضافية من 700 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وقال مينشر: «في ضوء ما هو معروف عن أوضاع السوق الأوروبية الحالية، من الواضح أن الاستحواذ على مثل هذه الكمية الكبيرة مستحيل دون مصادر روسية».

أوروبا تخفض استهلاك الغاز.. والمجر تطلب الاستثناء
وقبل أيام قليلة، دخلت خطة للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، لخفض استهلاك الغاز في جميع الدول الأعضاء بنسبة 15% للتعامل مع أزمة أسعار الطاقة التي تسببت بها الحرب الروسية في أوكرانيا.

لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي حظيت باستثناءات من وجوب اتباع هذه القاعدة بشكل صارم، وهو ما أُطلق عليه اسم «خفض طوعي على الطلب»؛ إذ كانت المجر، التي تعتمد على الغاز الذي يصلها مباشرة من روسيا، قد طلبت هذا الاستثناء.

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