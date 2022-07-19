بوتين: «غازبروم» ستفي بالتزاماتها كاملة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء في أعقاب قمّة في طهران أنّ شركة الغاز الروسية العملاقة «غازبروم» ستفي بـ«كامل» التزاماتها تجاه عملائها، في وقت خفّضت فيه إمداداتها إلى أوروبا في خضمّ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي أعقب قمّة ثلاثية جمعته مع نظيريه الإيراني ابراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان إن «غازبروم وفت، وتواصل الإيفاء، وستواصل الإيفاء، بكامل التزاماتها».

- إيران و«غازبروم» الروسية توقعان مذكرة تفاهم بقيمة 40 مليار دولار

ووقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة «غازبروم» الروسية، مذكرة تفاهم بقيمة 40 مليار دولار، على هامش زيارة بوتين لإيران، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية (شانا) الثلاثاء.