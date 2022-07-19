إيران و«غازبروم» الروسية توقعان مذكرة تفاهم بقيمة 40 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة «غازبروم» الروسية، مذكرة تفاهم بقيمة 40 مليار دولار، على هامش زيارة الرئيس الروسي فلايديمر بوتين لإيران، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية (شانا) الثلاثاء.

وعقد الرؤساء الثلاثة، الروسي فلايديمر بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب إردوغان، قمة ثلاثية في طهران اليوم، ركزت على وجه الخصوص على الأزمة السورية.

وفيما شهدت زيارة مباحثات أخرى اقتصادية، أفاد بيان لشركة النفط الإيرانية، فقد جرى التوقيع على الوثيقة وتستهدف تطوير حقول غاز إيرانية.

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كما تتضمن المذكرة تبادل الغاز، واستكمال مشاريع للغاز الطبيعي المسال، وإنشاء خطوط أنابيب لتصدير الغاز، وغيرها من مجالات التعاون العلمي والتكنولوجي.

العقوبات الغربية ضد روسيا

ويأتي التعاون الروسي-الإيراني، في وقت تواجه موسكو ضغوطًا؛ بسبب العقوبات الغربية ضدها، وصعوبة توصل الغرب وأوروبا لاتفاق بشأن برنامج النووي الإيراني.

ويوم الثلاثاء، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين مطلعين قولهما إن تدفقات الغاز الروسي لأوروبا عبر خط أنابيب نورد «ستريم 1»، الذي تشغله شركة تمتلك «غازبروم» 51% منها، يبدو أنها سوف تستأنف في موعدها يوم الخميس المقبل الموافق 21 يوليو بالتزامن مع انتهاء فترة الصيانة الدورية السنوية للخط.

ويخضع خط «نورد ستريم 1» لصيانة سنوية في الفترة بين 11 و21 يوليو من كل عام، وهو ما يتسبب في توقف جميع تدفقات الغاز القادمة عبر هذا الخط، الذي ينقل عبره أكثر من ثلث صادرات الغاز الروسي للاتحاد الأوروبي.

إيران المستفيدة

وتبدو إيران مستفيدة من الأحداث الجارية، إذ أعلن رئيس الجانب الإيراني لغرفة التجارة المشتركة مع روسيا هادي تيزهوش تابان، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 4.035 مليار دولار خلال العام 2021، ليسجل نموًا بنسبة 81.7 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه، حسب ما أفادت وكالة أنباء إرنا الإيرانية.

كما تجاوز حجم التبادل التجاري بين إيران وأوروبا، في غضون الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022، الملياري يورو، بينما سجلت واردات دول القارة من الجمهورية الإسلامية في الفترة ذاتها، نموًا بواقع 39%، وفق الوكالة نفسها.