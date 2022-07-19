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فرنسا ستعرض 9.7 مليار يورو لامتلاك كامل مؤسسة الكهرباء في البلاد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 يوليو 2022, 01:09 مساء
فرنسا ستعرض 9.7 مليار يورو لامتلاك كامل مؤسسة الكهرباء في البلاد
شعار شركة كهرباء فرنسا خلال مؤتمر في ليل بشمال فرنسا، 8 يونيو 2022. (أ ف ب)
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أعلنت الدولة الفرنسية التي تملك 84% من مؤسسة «كهرباء فرنسا» اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم تقديم عرض للاستحواذ الكامل على المجموعة (بنسبة 100%)، في عملية تبلغ كلفتها 9.7 مليارات يورو، وفق وزارة الاقتصاد.

وبذلك تكون الحكومة اختارت السبيل الأسهل لإعادة تأميم الشركة، وعدم إصدار قانون لإعادة التأميم، علما بأن آخر قانون من هذا النوع في فرنسا صدر في العام 1981، بحسب وكالة «فرانس برس».

وعرض الاستحواذ على نسبة 15.9% المتبقية لاستكمال ملكية الدولة للمؤسسة، سيكون على أساس تحديد قيمة السهم الواحد بـ12 يورو، و15.64 يورو سندات قابلة للتحويل.

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وتعتزم الحكومة تقديم العرض لهيئة الأسواق المالية بحلول مطلع سبتمبر، بعد إصدار تعديل لقانون المالية للعام 2022، يلحظ الاعتمادات اللازمة، في نص يفترض أن تناقشه الجمعية الوطنية وأن تتبناه قريبا.

الحكومة تريد إعادة تأميم شركة كهرباء فرنسا
وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيت بورن، أعلنت في خطابها حول السياسة العامة في 6 يوليو، أن الحكومة تريد إعادة تأميم شركة كهرباء فرنسا بنسبة 100%.

والثلاثاء أصدرت وزارة الاقتصاد بيانا نقلت فيه عن الوزير برونو لومير، قوله إن «هذه العملية تمنح كهرباء فرنسا الوسائل اللازمة لتسريع تطبيق البرنامج النووي الجديد، الذي يريده رئيس الجمهورية ونشر موارد الطاقة المتجددة في فرنسا».

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