رئيس الجزائر يوقع اتفاقا لتزويد إيطاليا بالغاز بقيمة 4 مليارات دولار

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن شركة «سوناطراك» الحكومية للطاقة ستوقع الثلاثاء عقدًا لتوريد الغاز الطبيعي بقيمة أربعة مليارات دولار مع «إيني» الإيطالية و«توتال إنرجيز» الفرنسية و«أوكسيدنتال». وأشاد تبون، متحدثًا خلال زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي للجزائر، بما سماه «العلاقة الاستراتيجية» بين البلدين.

من جهته قال دراغي إن إمدادات الغاز من الجزائر لإيطاليا ستزيد في السنوات المقبلة. وأضاف في تصريحات من الجزائر العاصمة أن إيطاليا «شريك محظوظ» للجزائر، وأن البلدين يتعاونان كذلك في تطوير مصادر الطاقة المتجددة. وتتزايد أهمية الجزائر كمورد للغاز لإيطاليا، في حين تسعى روما لخفض اعتمادها على الطاقة الروسية، بحسب «رويترز».

قطع محتمل للغاز الروسي

يزور رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، العاصمة الجزائرية، اليوم الإثنين، لوضع اللمسات الأخيرة على صفقات تعزيز إمدادات الغاز الجزائرية إلى إيطاليا، في الوقت الذي يستعد فيه الأوروبيون لقطع محتمل للغاز الروسي.

ويضم الوفد الإيطالي وزراء الخارجية والداخلية والعدل والتحول البيئي، في إشارة إلى أهمية الزيارة، فيما ستعقد مباحثات ولقاء مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إضافة إلى توقيع عدة اتفاقات، بحسب وكالة «يورو نيوز».

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ومن المحتمل أن تحل الجزائر، محل روسيا باعتبارها المورد الرئيسي للغاز لإيطاليا، بعد التوصل إلى اتفاق بين عملاق الطاقة الجزائري «سوناطراك» وشركة «إيني» الإيطالية، لزيادة صادرات الغاز، في الزيارة التي قام بها دراغي إلى الجزائر في أبريل.

تنويع مصادر الطاقة

وسارعت دول الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادر الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما تأتي زيارة اليوم، في وقت غير مستقر بالنسبة لدراغي، حيث سيضطر لاختصار الزيارة للجزائر من يومين إلى يوم واحد فقط، ليعود إلى إيطاليا للمثول أمام البرلمان.

ووسط مخاوف من أن مدفوعات الغاز والنفط الروسية تمول حرب الرئيس فلاديمير بوتين، تحاول أوروبا خفض اعتمادها على واردات الغاز الطبيعي الروسي، والاستعداد لقطع روسي محتمل ردًا على عقوبات الاتحاد الأوروبي.