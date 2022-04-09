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«رويترز»: رئيس وزراء إيطاليا يزور الجزائر للتوقيع على اتفاقية لزيادة واردات الغاز

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 أبريل 2022, 07:44 مساء
«رويترز»: رئيس وزراء إيطاليا يزور الجزائر للتوقيع على اتفاقية لزيادة واردات الغاز
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي. (الإنترنت)
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نقلت «رويترز»، عن مصدران، أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، سيزور الجزائر، يوم الإثنين، للتوقيع على اتفاقية لزيادة واردات الغاز، وذلك في الوقت الذي تكثف فيه روما جهودها لاستكشاف مصادر بديلة عقب غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال مصدر حكومي إن دراغي سيصطحب معه وفدًا من المتوقع أن يضم رئيس مجموعة «إيني» الإيطالية للطاقة، ووزير الخارجية لويغي دي مايو، ووزير التحول البيئي روبرتو تشينغولاني.

وتحصل إيطاليا على نحو 40 في المئة مما تستورده من الغاز من روسيا، وسارعت لتنويع مصادرها من إمدادات الطاقة مع تصاعد النزاع في أوكرانيا.

وقال تشينغولاني، الأسبوع الماضي، إن إيطاليا تجري محادثات مع سبع دول لتأمين حصولها على كميات أكبر من الغاز، وإن بعض المحادثات «في مرحلة متطورة للغاية»، وفق «رويترز».

 تعزيز العلاقات في مجال الطاقة
وزار دي مايو وكلوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لـ«إيني»، الجزائر في الأسابيع الأخيرة؛ لمناقشة تعزيز العلاقات في مجال الطاقة.

والجزائر ثاني أكبر مورد للغاز لإيطاليا، ويضخ خط أنابيب ترانسميد «خط الأنابيب عبر المتوسط» الغاز الجزائري إلى السواحل الإيطالية منذ العام 1983. وتزيد الطاقة اليومية للخط على 110 ملايين متر مكعب، ولكنه ينقل حاليًا أقل من 60 مليون متر مكعب.

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وأدى ارتفاع الاستهلاك المحلي ونقص الاستثمارات وعدم الاستقرار السياسي، بما في ذلك إغلاق خط أنابيب لإسبانيا بسبب نزاع مع المغرب، إلى الحد من الصادرات الجزائرية.

ولكن الواردات الإيطالية ارتفعت في العام الماضي 76% إلى 21.2 مليار متر مكعب أو 29% من إجمالي الواردات. وقالت روما إنها تتطلع إلى الحصول على تسعة مليارات متر مكعب أخرى من الجزائر.

توقيع الاتفاق المؤسسي بين البلدين 
وقال المصدر إن «دراغي سيوقع الاتفاق المؤسسي بين البلدين، وستكمل بعد ذلك إيني وسوناطراك الجوانب الفنية». وقال المصدر إن الاتفاق سيشمل أيضًا الاستثمارات المشتركة في مشاريع الطاقة المتجددة.

وأجرت شركة النفط والغاز الجزائرية المملوكة للدولة «سوناطراك» مباحثات مع «إيني»، التي تسيطر عليها الدولة حول كيفية زيادة إمدادات الغاز إلى إيطاليا على المدى القصير والمتوسط.

ولـ«إيني» عقود غاز طويلة الأجل مع «سوناطراك»، وقد أعلنت كشفًا كبيرًا في الصحراء الجزائرية في مارس يبلغ نحو 140 مليون برميل من النفط في الموقع.

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