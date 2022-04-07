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دراغي: علينا الاختيار إما السلام في أوكرانيا أو الغاز الروسي لتشغيل المكيفات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 أبريل 2022, 12:24 مساء
دراغي: علينا الاختيار إما السلام في أوكرانيا أو الغاز الروسي لتشغيل المكيفات
رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، الخميس، إن الحرب في أوكرانيا تتسبب في تفاقم آفاق النمو بشكل خاص في زيادة أسعار المواد الخام والطاقة، متعهدا بفعل كل ما هو ضروري لمساعدة العائلات والشركات.

وشدد دراغي خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس الوزراء، على أن تمديد العقوبات على الغاز الروسي «ليس قيد المناقشة حاليا لكن الوضع يتغير أمام أعيننا، نتساءل عما إذا كان يمكن استبدال سعر الغاز بالسلام»، وفق ما نقلت عنه وكالة «نوفا» الإيطالية.

وتساءل دراغي «ماذا نفضل؟ السلام في أوكرانيا أم الغاز الروسي لتشغيل المكيفات في الصيف؟ نريد السلام في أوكرانيا ونسأل أنفسنا إذا كان يمكن استبدال سعر الغاز بالسلام»، في إشارة إلى إمكانية استمرار الحرب في حال واصلت إيطاليا ودول الأوروبية شراء الغاز الروسي.

ومضى قائلا: «إذا توقفت إمدادات الغاز الروسي سيكفي المخزون والإمدادات من مصادر أخرى إلى غاية شهر أكتوبر»، متوقعا أن «تبدأ الآثار في الظهور بداية من الخريف المقبل».

خلافات أوروبية حول فرض عقوبات على الغاز الروسي
واقترحت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، على الدول الأعضاء السبع والعشرين وقف مشترياتها من الفحم الروسي التي تشكل 45% من واردات الاتحاد الأوروبي وإغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية. إلا أن حظرا محتملا على النفط (25% من المشتريات الأوروبية) والغاز (45% من واردات الاتحاد الأوروبي)، يخضع لنقاشات صعبة بين الدول الأعضاء، إذ إن برلين عبرت بشكل علني عن تحفظاتها.

وقال وزير المال الألماني، كريستيان ليندنر، الإثنين، إن ألمانيا لا يمكنها الاستغناء عن إمدادات الغاز الروسي «في الوقت الراهن»، وإن العقوبات المفروضة على موسكو في هذا القطاع ستضر الاتحاد الأوروبي أكثر من روسيا. في المقابل، أوقفت دول البلطيق استيراد الغاز الروسي منذ مطلع أبريل.

- المجلس الأوروبي: فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الروسي ضروري عاجلا أم آجلا

من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أمام المجلس أن العقوبات الأوروبية «مهمة لأنها تؤثر على روسيا أكثر منا»، وأضافت أن «هذه العقوبات لن تكون الأخيرة (...) لقد منعنا الفحم، لكن علينا الآن التطرق للنفط والمداخيل التي تجنيها روسيا من هذه المحروقات الأحفورية».

المجلس الأوروبي: فرض عقوبات على الغاز الروسي ضروري عاجلا أم آجلا
والأربعاء، قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، إن على الاتحاد الأوروبي «عاجلا أم آجلا» فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الروسي، منددا بـ«جرائم ضد الإنسانية» ارتكبت في بوتشا و«الكثير من المدن الأخرى» في أوكرانيا.

وأضاف المسؤول أمام النواب الأوروبيين خلال جلسة عامة في ستراسبورغ: «أظن أن إجراءات بشأن النفط والغاز الروسيين ستكون ضرورية عاجلا أم آجلا»، وأضاف: «اليوم، نعبر عن سخطنا حيال جرائم الحرب ضد مدنيين أبرياء في بوتشا والكثير من المدن الأخرى. وهذا دليل إضافي على أن الوحشية الروسية ضد الشعب الأوكراني لا حدود لها»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

واعتبر أن ما يحصل ليس «عملية خاصة» كما يقول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، «إنما جرائم حرب»، مذكرا بأن الاتحاد الأوروبي يساعد في جمع الأدلة بهدف «إحالة المسؤولين عن (هذه الجرائم) على القضاء».

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