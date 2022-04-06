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مفاوضات إيطالية مع 7 دول لتأمين إمدادات الغاز

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 أبريل 2022, 05:24 مساء
مفاوضات إيطالية مع 7 دول لتأمين إمدادات الغاز
أحد أنابيب الغاز التي تزود إيطاليا عبر البحر. (آكي)
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تتفاوض الحكومة الإيطالية مع 7 دول لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي، حيث تخوض سباقًا مع الزمن للاستغناء عن الغاز الروسي، بحسب ما أعلن وزير التحول البيئي روبرتو شينغولاني، خلال جلسة استماع برلمانية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا».

وقال شينغولاني، في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي حول مشروع قانون بشأن تنفيذ والتصديق على معاهدة بين إيطاليا وفرنسا لتعزيز التعاون الثنائي، «نوقع عقود إمدادات غاز ونتفاوض مع 7 دول لتغطية احتياجاتنا من الغاز بسرعة».

كما أكد شينغولاني، في تصريحات تلفزيونية أن إيطاليا في سباق مع الزمن للاستقلال عن الغاز الروسي، وقال «نحن نسابق الزمن لنصبح مستقلين عن الغاز الروسي، لكننا نشهد الآن إمدادات جديدة من شأنها أن تجعلنا آمنين إلى حد ما للأشهر القليلة المقبلة».

- «رويترز»: إيطاليا توقع مع ليبيا أولى صفقات استبدال الغاز الروسي خلال أسابيع

وأضاف شينغولاني أنه «في الوقت الحالي نستورد نحو 29 /30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا من روسيا، أي أكثر من 40% ولا يمكننا التخلص من هذا الاعتماد في لحظة لكننا ننوع إمداداتنا لدول مختلفة»، مؤكدًا أن لدى إيطاليا «ميزة امتلاك خمسة خطوط أنابيب غاز وهذا يسمح لنا بالتنويع من خلال التعاقد على التوريدات مع دول أخرى» وفق وكالة «نوفا».

إيطاليا تتوقع إمدادات إضافية من الغاز عبر خطوط الأنابيب مع الجزائر وليبيا وأذربيجان
ويوم الإثنين، قال شينغولاني، إن إيطاليا ستبرم أولى صفقاتها للحصول على مزيد الغاز من ليبيا وموردين آخرين، ليحل محل التدفقات الروسية في الأسابيع المقبلة، وفق وكالة «رويترز».

وقال شينغولاني، في مؤتمر عبر الإنترنت، «هناك سلسلة محادثات جارية. خلال الأسابيع القليلة المقبلة سنبرم أولى الاتفاقات»، متوقعًا حصول إيطاليا على 10 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز عبر خطوط الأنابيب مع الجزائر وليبيا وأذربيجان هذا العام.

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