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اتفاق بين «إيني» و«سوناطراك» لتعزيز التنقيب عن الغاز في الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 مايو 2022, 10:37 صباحا
اتفاق بين «إيني» و«سوناطراك» لتعزيز التنقيب عن الغاز في الجزائر
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (إلى اليسار) يصافح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي (إلى اليمين) قبل لقائهما في قصر تشيغي في روما. 26 مايو 2022. (أ ف ب)
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وقعت شركة الطاقة الإيطالية العملاقة «إيني»، مذكرة تفاهم الخميس مع شركة «سوناطراك» الجزائرية، لتعزيز التنقيب عن الغاز في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، في وقت تسعى روما لتقليل اعتمادها على روسيا في مجال الطاقة.

وجرى التوقيع على الاتفاق خلال زيارة رسمية يجريها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روما، بعد أسابيع قليلة من زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى الجزائر، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال تبون، خلال مؤتمر صحفي، بعد لقائه الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، إنه «سيتم توجيه كل زيادة في الإنتاج إلى الصديقة إيطاليا وفق الطلب، ولتكون هي الموزع عبر أوروبا»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية.

اقتراح لإنجاز خط كابل بحري
وكشف الرئيس الجزائري عن «اقتراح لإنجاز خط كابل بحري من الجزائر إلى إيطاليا، يتم من خلاله تموين إيطاليا مع إمكانية أن يمتد التموين إلى جزء من أوروبا بالطاقة الكهربائية»، وفق المصدر نفسه.

بدوره أشاد ماتاريلا بالشراكة الاستراتيجية الطويلة بين البلدين، قائلا «نحن ممتنون لجهود الجزائر لتعزيز هذا التعاون».

وقالت «إيني»، في بيان، إن مذكرة التفاهم «ستسمح لسوناطراك وإيني بتقييم إمكانات الغاز وفرص تسريع الاستغلال في حقول محددة اكتشفتها بالفعل سوناطراك في الجزائر».

وأضافت الشركة الإيطالية، أن كميات الغاز المتوقعة من المناطق المشمولة بالاتفاق، تبلغ نحو ثلاثة مليارات متر مكعب سنويا.

وأوضحت أن تلك الكميات «ستسهم في زيادة الطاقة التصديرية للجزائر إلى إيطاليا عبر خط أنابيب ترانسميد»، الذي يمر تحت البحر.

- الرئيس الجزائري يصل إيطاليا في زيارة رسمية

وذكر البيان، أن مذكرة التفاهم تشمل أيضا التقييم الفني والاقتصادي لمشروع تجريبي للهيدروجين الأخضر، في بئر «رباع شمال» بالصحراء الجزائرية.

وتعمل روما من أجل تقليص اعتمادها على الغاز الروسي، منذ بدء غزو موسكو لأوكرانيا وفرض عقوبات غربية غير مسبوقة على موسكو.. إذ تشتري إيطاليا غالبية استهلاكها من الغاز الطبيعي من الخارج، وأكثر من 40% من وارداتها مصدرها روسيا.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أعلن في إبريل، عن اتفاق لزيادة الشحنات الجزائرية إلى إيطاليا عبر خط أنابيب ترانسميد، بما يصل إلى تسعة مليارات متر مكعب سنويا بحلول 2023-2024.

ووقع رئيس كل من «إيني» و«سوناطراك»، مذكرة التفاهم الخميس بحضور تبون ودراغي.

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