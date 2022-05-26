الرئيس الجزائري يصل إيطاليا في زيارة رسمية

القاهرة - بوابة الوسط

وصل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأربعاء، إلى العاصمة الإيطالية روما، في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام بدعوة من الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا.

وكان في استقبال الرئيس تبون بمطار روما الدولي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، وسفير الجزائر بإيطاليا وأعضاء من السلك الديبلوماسي العربي والإفريقي المعتمد بروما.

وخصصت إيطاليا مقاتلتين من سلاحها الجوي للمرافقة الشرفية لطائرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وأوضح بيان للرئاسة الجزائرية، أن مرافقة المقاتلتين الإيطاليتين، جاء ترحيبًا برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لزيارته روما اليوم.