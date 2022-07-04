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وصول ناقلة نفط إيرانية ثالثة خلال أسابيع إلى سورية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 يوليو 2022, 04:06 مساء
وصول ناقلة نفط إيرانية ثالثة خلال أسابيع إلى سورية
الناقلة النفطية «أدريان دارا» أو «غريس 1» سابقا ترفع العلم الإيراني قبالة سواحل جبل طارق. (أ ف ب)
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وصلت ناقلة نفط إيرانية جديدة مساء السبت إلى ميناء بانياس السوري الواقع على البحر المتوسط شمال غربي البلاد، على ما أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء الإثنين.

وناقلة النفط هذه هي الثالثة التي تدخل خلال الأسابيع الأخيرة سورية، البلد الذي دمرته حرب دامية مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات كلفت قطاع المحروقات عشرات المليارات من اليورو، وفق «فرانس برس». 

افتتاح خط ائتماني جديد بين دمشق وطهران
يأتي تفريغ زيت الوقود في ميناء بانياس عقب افتتاح خط ائتماني جديد بين دمشق وطهران. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، الإثنين، أن الرئيس السوري بشار الأسد وقع «مرحلة جديدة» من خط الائتمان تشمل تزويد سورية بالطاقة والإمدادات الأخرى اللازمة لسد النقص.

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في يوليو 2015، وافق البرلمان السوري على اتفاقية مع إيران بشأن فتح خط ائتماني جديد بمليار دولار، بعد خطي ائتمان مشابهين في العام 2013 (4.6 مليار دولار) لسد احتياجات سورية النفطية في حين  تتعرض البلاد، على غرار إيران، لحظر دولي.

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