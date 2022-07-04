انخفاض أسعار النفط بسبب المخاوف من الركود وشح الإمدادات

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعد أن طغت المخاوف من تأثر الطلب بركود عالمي على المخاوف من شح المعروض، وسط انخفاض إنتاج (أوبك) والاضطرابات في ليبيا والعقوبات على روسيا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام (برنت) 33 سنتا أو 0.3% إلى 111.30 دولار للبرميل، بعدما انخفضت بأكثر من دولار في بداية التعاملات، كما تراجعت العقود الآجلة لخام (غرب تكساس) الوسيط الأميركي 40 سنتا أو 0.4%، إلى 108.03 دولار للبرميل، بحسب وكالة «رويترز».

وقال نعيم إسلام من شركة «أفاتريد»: «تميل المخاطر إلى الاتجاه الهبوطي مع قلق المستثمرين من تباطؤ الطلب على النفط، بسبب احتمال قوي بحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة ومناطق أخرى من العالم».

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اقترب خام (برنت) هذا العام من أعلى مستوى له منذ 2008 عندما سجل 147 دولارا للبرميل، في الوقت الذي زاد فيه الغزو الروسي لأوكرانيا من المخاوف بشأن الإمدادات.

وأظهر مسح لـ«رويترز»، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لم تحقق هدفها من زيادة الإنتاج في يونيو.

وتضرر إنتاج الإكوادور، العضو بـ(أوبك)، جراء اضطرابات، وقد يؤدي إضراب في النرويج إلى خفض الإمدادات هذا الأسبوع.