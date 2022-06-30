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«أوبك بلس» تقرر زيادة إنتاج النفط.. وتلمح لاستمرار زيادة الأسعار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 يونيو 2022, 08:24 مساء
«أوبك بلس» تقرر زيادة إنتاج النفط.. وتلمح لاستمرار زيادة الأسعار
شعار مجموعة «أوبك». (الإنترنت)
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أعلنت دول تكتل «أوبك بلس» خلال اجتماعها، اليوم الخميس، أنها أبقت على هدفها المتمثل في زيادة طفيفة للإنتاج لهذا الصيف، «لكن ذلك لن يكفي للجم ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في أوكرانيا».

وقال التكتل في بيان في ختام اجتماع عبر دائرة الفيديو المغلقة إن ممثلي الدول الـ13 الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءهم العشرة، اتفقوا على أن إنتاج أغسطس سيجري تعديله بزيادة مقدارها 648 ألف برميل يوميا كما في يوليو، مقابل 432 ألف برميل تم تحديدها في الأشهر السابقة، وفق وكالة «فرانس برس».

ومنذ ربيع العام الماضي، كان التحالف يكتفي بزيادات متواضعة في حصصه بهدف العودة تدريجيا إلى مستويات ما قبل «كوفيد19».

اجتماع شهري لمناقشة إنتاج النفط
وفي هذا الاجتماع الذي أصبح شبه شهري منذ وباء كورونا الذي هز الأسواق، ناقشت الدول الـ13 الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة الرياض، وشركائها العشرة بقيادة موسكو (أوبك بلس) تعديل حصص الإنتاج الخاصة بها.

وبدأت المناقشات الفنية داخل لجنة المتابعة الوزارية المشتركة قبل الاجتماع الكامل عن طريق الفيديو، وفقا لوكالة «بلومبيرغ».

وفي اجتماعها الأخير قررت زيادة إنتاجها في يوليو بمقدار 648 ألف برميل يوميا، في مقابل 432 ألف برميل سابقا.

قفزة في أسعار النفط بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا
ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، قفز سعر برميل (برنت) بحر الشمال بحوالي أكثر من 16%، وسعر خام (غرب تكساس) الوسيط الأميركي أكثر من 17%.

وظهر اليوم، جرى تداول خام (برنت) عند سعر 115.63 دولار للبرميل بينما تم تداول خام (غرب تكساس) الوسيط عند سعر 109.04 دولارات، ولا تزال الأسعار مرتفعة للغاية.

وفي مواجهة هذا الارتفاع في الأسعار، دعت فرنسا الدول المنتجة مجددا، الإثنين، إلى زيادة حصصها بشكل استثنائي. وستكون هذه المسألة مدرجة على جدول أعمال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى السعودية منتصف يوليو.

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