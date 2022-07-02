Atwasat

النفط يرتفع أكثر من 2% بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 يوليو 2022, 10:26 صباحا
النفط يرتفع أكثر من 2% بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات
ميناء الزويتينة النفطي، (أرشيفية: بوابة الوسط)
alwasat radio

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2%، الجمعة، بعد أن رجحت كفة انقطاع الإمدادات في ليبيا وعمليات إغلاق متوقعة في النرويج، على التوقعات باحتمال أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى تراجع الطلب.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت عند الإغلاق 111.63 دولار للبرميل، مرتفعة 2.60 دولار أو 2.4%، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط عند الإغلاق 108.43 دولار للبرميل، مرتفعا 2.67 دولار أو 2.5%، بحسب وكالة «رويترز».

وسجل الخامان نحو 70% و77% بالترتيب من أحجام التداول في الجلسة السابقة، قبل عطلة الرابع من يوليو في الولايات المتحدة.

وعلى مدار الأسبوع هبط برنت 1.3%، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.8%، وكان كلا الخامين القياسيين قد أنهيا شهر يونيو على انخفاض للمرة الأولى منذ نوفمبر.

تباطؤ نشاط التصنيع في الولايات المتحدة
وارتفعت الأسعار الجمعة، رغم إصدار بيانات الصناعة التي تظهر تباطؤ نشاط التصنيع في الولايات المتحدة، أكثر من المتوقع الشهر الماضي.

ومع ذلك دعم انخفاض إمدادات النفط الخام والوقود سوق النفط، حتى مع تراجع الأسهم وارتفاع الدولار الأميركي الذي عادة ما يكون له علاقة عكسية مع النفط الخام.

وأظهرت حسابات لـ«رويترز»، أن الإضراب المزمع بين عمال النفط والغاز النرويجيين في الخامس من يوليو، قد يخفض الإنتاج النفطي الإجمالي للبلاد بنحو 8% أو نحو 320 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا، ما لم يجر التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بشأن مطالب الأجور.

حالة القوة القاهرة في ميناءي السدرة ورأس لانوف وحقل الفيل النفطي
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان الخميس، حالة القوة القاهرة في ميناءي السدرة ورأس لانوف وحقل الفيل النفطي، وقالت إن القوة القاهرة لا تزال سارية في ميناءي البريقة والزويتينة.

وذكرت أن إنتاج النفط انخفض بشكل حاد، حيث تراوحت الصادرات اليومية بين 365 و409 آلاف برميل، بانخفاض 865 ألف برميل يوميا عن معدلات الإنتاج في «الظروف الطبيعية».

واتفقت مجموعة منتجي «أوبك+»، التي تضم روسيا الخميس على التمسك باستراتيجيتها الإنتاجية بعد اجتماعات استمرت يومين، وتجنبت المجموعة مناقشة السياسة من سبتمبر فصاعدا.

- مؤسسة النفط تقرر إعلان حالة «القوة القاهرة» على ميناءي السدرة ورأس لانوف

وسبق أن قررت «أوبك+» زيادة الإنتاج شهريا بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو وأغسطس، ارتفاعا من خطة سابقة لإضافة 432 ألف برميل يوميا في الشهر.

وأظهر مسح لـ«رويترز»، الجمعة، أن «أوبك» ضخت 28.52 مليون برميل يوميا في يونيو، بانخفاض 100 ألف برميل يوميا عن إجمالي مايو المعدل.

وسيبدأ الرئيس الأميركي جو بايدن، جولة في الشرق الأوسط في منتصف يوليو تشمل ثلاث محطات، بينها السعودية، ما يدفع بسياسة الطاقة إلى دائرة الضوء إذ تواجه الولايات المتحدة ودول أخرى زيادة في أسعار الوقود مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

وقال بايدن الخميس، إنه لن يضغط بشكل مباشر على السعودية لزيادة إنتاج النفط للحد من ارتفاع الأسعار عندما يلتقي بالعاهل السعودي وولي العهد خلال الزيارة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أفريكوم» تحذر من تصاعد نشاط المتطرفين و«فاغنر» في منطقة الساحل

«أفريكوم» تحذر من تصاعد نشاط المتطرفين و«فاغنر» في منطقة الساحل
منظمة الصحة العالمية تدعو أوروبا لتحرك «عاجل» للحد من تزايد المصابين بجدري القرود

منظمة الصحة العالمية تدعو أوروبا لتحرك «عاجل» للحد من تزايد المصابين بجدري ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الظهرة 1 - 3 الخمس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الظهرة 1 - 3 الخمس» في الدوري الممتاز
بعد غياب.. التحكيم العربي يعود لإدارة مباريات الدوري الليبي في مرحلة التتويج

بعد غياب.. التحكيم العربي يعود لإدارة مباريات الدوري الليبي في مرحلة التتويج
4 شركات صينية تشتري 292 طائرة «إيرباص» مقابل 37 مليار دولار

4 شركات صينية تشتري 292 طائرة «إيرباص» مقابل 37 مليار دولار
الدكتور الطاهر الثابت: لا أضيع فرصة للتصوير حتى أجمع أكبر تنوع للفراشات الليبية

الدكتور الطاهر الثابت: لا أضيع فرصة للتصوير حتى أجمع أكبر تنوع للفراشات الليبية
كاركاتير خيري - رحيل الموسيقار علي ماهر

كاركاتير خيري - رحيل الموسيقار علي ماهر
ألمانيا تسجل أكثر من ألف إصابة بجدري القرود

ألمانيا تسجل أكثر من ألف إصابة بجدري القرود
دستور جديد في تونس يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة

دستور جديد في تونس يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة
مواجهات قوية لتحديد بطل الدوري

مواجهات قوية لتحديد بطل الدوري
رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر

رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر
الرئيس الإندونيسي: سلمت بوتين رسالة من زيلينسكي

الرئيس الإندونيسي: سلمت بوتين رسالة من زيلينسكي
بايدن: لن أتحدث عن هذا الطلب في زيارتي للسعودية

بايدن: لن أتحدث عن هذا الطلب في زيارتي للسعودية
في العدد 345: «عقدة اللاتوافق مستمرة».. وأزمة «الكهرباء» تطيح قياداتها

في العدد 345: «عقدة اللاتوافق مستمرة».. وأزمة «الكهرباء» تطيح قياداتها
مصر تفكر في توسيع خلط الخبز بالبطاطا تزامنًا مع أزمة الغذاء العالمية

مصر تفكر في توسيع خلط الخبز بالبطاطا تزامنًا مع أزمة الغذاء العالمية
يا فاروق يا أنتيكا

يا فاروق يا أنتيكا
كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا
كاركاتير خيري - معاناة الليبيين مع انقطاع الكهرباء

كاركاتير خيري - معاناة الليبيين مع انقطاع الكهرباء
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
النفط يتراجع وسط مخاوف من الركود متجها لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية
النفط يتراجع وسط مخاوف من الركود متجها لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية
إضرابات جديدة في مطارات فرنسية قبيل بدء موسم الصيف السياحي
إضرابات جديدة في مطارات فرنسية قبيل بدء موسم الصيف السياحي
4 شركات صينية تشتري 292 طائرة «إيرباص» مقابل 37 مليار دولار
4 شركات صينية تشتري 292 طائرة «إيرباص» مقابل 37 مليار دولار
القوات الروسية تستولي على مصفاة نفط في ليسيتشانسك الأوكرانية
القوات الروسية تستولي على مصفاة نفط في ليسيتشانسك الأوكرانية
النرويج تعلن مساعدة لأوكرانيا بنحو مليار يورو
النرويج تعلن مساعدة لأوكرانيا بنحو مليار يورو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟...
شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في طريقها إلى السعودية
شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في ......
«إيني» الإيطالية تفوز بحصة في مشروع تطوير حقل غاز ضخم في قطر
«إيني» الإيطالية تفوز بحصة في مشروع تطوير حقل غاز ضخم في قطر...
عملة «بيتكوين» تسجل أدنى مستوياتها في 18 شهرا عند 25 ألف دولار
عملة «بيتكوين» تسجل أدنى مستوياتها في 18 شهرا عند 25 ألف ......
روسيا تخفض شحنات الغاز إلى ألمانيا 40% عبر «نورد ستريم»
روسيا تخفض شحنات الغاز إلى ألمانيا 40% عبر «نورد ستريم»...
المزيد
النفط يرتفع أكثر من 2% بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات
النفط يرتفع أكثر من 2% بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات...
بعثة من صندوق النقد تزور تونس الإثنين لبدء التفاوض حول قرض
بعثة من صندوق النقد تزور تونس الإثنين لبدء التفاوض حول قرض...
شركة «باري كالبو» للشوكولا: لا «سالمونيلا» في منتجاتنا لدى الزبائن
شركة «باري كالبو» للشوكولا: لا «سالمونيلا» في منتجاتنا لدى ......
النرويج تعلن مساعدة لأوكرانيا بنحو مليار يورو
النرويج تعلن مساعدة لأوكرانيا بنحو مليار يورو...
القوات الروسية تستولي على مصفاة نفط في ليسيتشانسك الأوكرانية
القوات الروسية تستولي على مصفاة نفط في ليسيتشانسك الأوكرانية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط