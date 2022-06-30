مؤسسة النفط تقرر إعلان حالة «القوة القاهرة» على ميناءي السدرة ورأس لانوف

القاهرة - بوابة الوسط

قررت المؤسسة الوطنية للنفط إعلان حالة «القوة القاهرة» على ميناءي السدرة ورأس لانوف النفطيين بمنطقة خليج سرت، وذلك بعد انقضاء مهلة 72 ساعة كانت قد حددتها قبل ثلاثة أيام لهذا الإجراء مشيرة إلى «خسران أكثر من 16 مليار دينار» جراء إقفال ميناءي البريقة والزويتينة وعدد من الحقول النفطية في جنوب غرب وشرق البلاد منذ منتصف أبريل الماضي، وفق بيان أصدرته المؤسسة مساء اليوم الخميس.

وأكدت المؤسسة في البيان أنه «بموجب هذا الإعلان فإنه صار من المستحيل بما في ذلك تغذية محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي والسرير باحتياجاتهم من الغاز الطبيعي لارتباط إنتاج النفط الخام بالغاز من حقول شركتي الواحة ومليته مما أوصلنا إلى تعثر إمدادات خط الساحل بالغاز الطبيعي.

صنع الله: تنفيذ التزامات مؤسسة النفط أضحى مستحيلا

وعلق رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله على هذا الإجراء قائلا: «لقد نفذ صبرنا بعد أن حاولنا مرارا وتكرارا تجنب إعلان حالة القوة القاهرة إلا أن تنفيذ إلتزاماتنا أضحى أمرًا مستحيلا ومضطرين لإعلان حالة القوة القاهرة على موانئ (السدرة وراس لانوف) إضافة إلى حقل الفيل مع إستمرار حالة القوة القاهرة في مينائي البريقة والزويتينة».

وأضاف صنع الله «نجابه اليوم أكثر من أي وقت مضى تحديات مرهقة متمثلة في عدم قدرتنا على تغطية إحتياجات المرافق الحيوية في البلاد بالمحروقات»، لافتا إلى أن «مبادلة النفط الخام من الإنتاج المتاح بالوقود السائل أضحت على المحك نتيجة الانخفاض الحاد في الإنتاج، فضلا عن تعطل تغذية حساب المحروقات بالعملة الصعبة!! بسبب رفض المصرف المركزي ووزارة المالية تسييل المخصصات بالدولار الأميركي».

استحفال الأزمة في موسم الصيف

ولم يستبعد رئيس مؤسسة النفط «أن تستفحل الأزمة في موسم الصيف ما لم يتم إستئناف إنتاج النفط أو معالجة العجز الحالي لحساب المحروقات». مشيرا إلى أن «لدى السياسيين معتقدات خاطئة إلتصقت بالشأن النفطي»، موضحاً أن «الاختلاف السياسي حق ولكن الخطأ إستخدام النفط قوت الليبيين ورقة مساومة» واصفاً إياها «بخطيئة لاتغتفر».

اعتبر صنع الله أن «خطايا السياسيين مميتة والوضع صعب ومُضْنٍ، والظاهر ينبيء بمالآت خطيرة تمس جودة حياة المواطن مالم يتم استئناف إنتاج النفط والغاز - الان - وعلى الفور!!».

وفي معرض رده على بعض تصريحات وزير النفط والغاز محمد عون، قال صنع الله: «كنا نتوقع من الوزير عون أن يكون خاصَّةُ الحكومة، يحمل ثِقْلها ويُعينُها برأْيه، إلا أنه للأسف الشديد يعيش حالة إنكار للواقع فتارة يخرج على الإعلام ليضلّل الرأي العام ويقول إن وقف إنتاج النفط لا يشكل خسارة وتارة أخرى يحاول الاسترفاد بالحكومة ولا نعرف حقيقة لما يتلاعب بالحقائق ويشوه الأحداث وينكر الثوابت ويعيش في ضيق هواجسه»، واصفات تصريحاته بـ«المريبة»، وفق بيان المؤسسة.

16 مليار دينار خسائر إقفال النفط

وأكد صنع الله أن «الخسائر الناجمة عن الإغلاقات تجاوزت 16 مليار دينار حتى تاريخه، والإنتاج انخفض وأنحدر بشكل حاد حيث تراوحت الصادرات اليومية بين 365 إلى 409 ألف برميل في اليوم بانخفاض وقدره 865 ألف برميل في اليوم عن معدلات الإنتاج في الظروف الطبيعية، علاوة على فقدان 90 مليون قدم مكعب في اليوم من غاز حقل الفارغ وحوالي 130 مليون قدم مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي لحقول أبوالطفل».

وأكد صنع الله في ختام تصريحاته استمرار المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها «في النهوض بواجباتهم ومسئولياتهم ولكننا مضطرون بموجب هذا البيان إلى تحميل المسؤولية كاملة للجهات المسببة للأزمة التي نراها تلوح» هذه الأيام.