البنك الدولي يمنح تونس 130 مليون دولار لمواجهة تحديات الأمن الغذائي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البنك الدولي، الأربعاء، تمويلا بقيمة 130 مليون دولار لتونس لمساعدتها على مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي في البلاد.

يأتي هذا الإعلان بعد أسبوع على إبداء صندوق النقد الدولي استعداده لبدء مفاوضات لوضع برنامج مساعدة لتونس التي تشهد أزمة مالية وسياسية، مشروطا بتطبيق إصلاحات، بحسب «فرانس برس».

تمويل الواردات الحيوية من القمح

وقال البنك الدولي في بيان إن التمويل يهدف«للتخفيف من تأثير الحرب في أوكرانيا عبر تمويل الواردات الحيوية من القمح اللين وتقديم مساندة طارئة لتغطية واردات البلاد من الشعير اللازم لإنتاج الألبان، فضلا عن دعم الفلاحين من أصحاب الأراضي الصغيرة بالبذور للموسم الفلاحي المقبل».

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تندرج هذه المساعدة في إطار «برنامج للتدخل العاجل تم وضعه بالتنسيق مع شركاء تونس الماليين، بما في ذلك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الأوروبي للاستثمار، والاتحاد الأوروبي، بهدف دعم الواردات قصيرة المدى من القمح المستعمل في صناعة الخبز لضمان استمرار حصول محدودي الدخل على الخبز بأسعار معقولة، ومن الشعير المستعمل في تربية الماشية، فضلا عن توفير المستلزمات الفلاحية للإنتاج المحلي من الحبوب».

تونس تحديات كبيرة

وأوضح ألكسندر أروبيو مدير مكتب البنك الدولي في تونس في بيان «تواجه تونس تحديات كبيرة على مستوى إمدادات الحبوب بسبب الصعوبات التي تواجهها في الوصول إلى الأسواق المالية وارتفاع الأسعار العالمية مما أثر على قدرة البلاد على شراء الحبوب المستوردة.

وأضاف البنك الدولي في بيانه «تتعرض تونس بشكل خاص لاضطرابات في إمدادات الحبوب حيث كانت قد استوردت في العام 2021 60% من احتياجاتها من القمح اللين و66% من احتياجاتها من الشعير من كلٍ من الاتحاد الروسي وأوكرانيا».