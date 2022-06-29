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الاتحاد الأوروبي يحظر بيع السيارات الجديدة العاملة بمحركات حرارية بحلول 2035

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 يونيو 2022, 08:16 صباحا
الاتحاد الأوروبي يحظر بيع السيارات الجديدة العاملة بمحركات حرارية بحلول 2035
مشهد عام لتلوث الجو في مدينة سكوبيي عاصمة مقدونيا الشمالية، 11 نوفمبر 2020، (ا ف ب)
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وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فجر الأربعاء، على حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالمحركات الحرارية من «بنزين» و«ديزل» اعتبارًا من العام 2035، وذلك في إطار المساعي الرامية لبلوغ الحياد الكربوني في أوروبا بحلول العام 2050.

وهذا المشروع الذي كانت المفوّضية الأوروبية كشفت النقاب عنه في يوليو العام 2021، يرمي إلى بلوغ الأهداف المناخية لأوروبا وخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من السيارات الجديدة في القارة إلى الصفر، حسب وكالة «فرانس برس».

والقرار الذي وافق عليه وزراء البيئة الأوروبيون خلال اجتماع في لوكسمبورغ يفرض عمليًا حظرًا في دول الاتحاد كافة على بيع السيارات الجديدة المزودة محركات تعمل على البنزين أو الديزل، والانتقال تاليًا إلى المحركات الكهربائية.

لكن بناءً على طلب بعض أعضائه، ومن بينها ألمانيا وإيطاليا، وافق وزراء البيئة في الاتحاد على أن ينظروا في المستقبل في إمكانية السماح بالمحركات العاملة بتكنولوجيات بديلة مثل الوقود الاصطناعي، والمحركات الهجينة إذا ما كان هذا الأمر يتيح تحقيق الهدف المتمثل بالقضاء تمامًا على انبعاثات السيارات من غازات الدفيئة.

كما مدّد الوزراء لخمس سنوات، أي حتى نهاية العام 2035، الإعفاء من التزامات ثاني أوكسيد الكربون الممنوح للمصنعين «المتخصصين» أو أولئك الذين ينتجون أقل من 10 آلاف مركبة سنويًا. وهذا البند، الذي يطلق عليه أحيانًا اسم «تعديل فيراري» تستفيد منه خصوصًا الماركات الفاخرة. ويتعيّن الآن التفاوض على هذه الإجراءات مع أعضاء البرلمان الأوروبي.

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