اليوم.. محافظو البنوك المركزية الأوروبية يجتمعون في البرتغال وسط تصاعد حدة التضخم

القاهرة - بوابة الوسط

يفتتح البنك المركزي الأوروبي، منتداه السنوي في جنوب البرتغال، مساء الإثنين، حيث سيناقش محافظو المصارف المركزية واقتصاديون أفضل طريقة لمواجهة عودة التضخم الذي عززته الحرب في أوكرانيا.

ويجتمع منتدى البنك المركزي الأوروبي، بحضور نحو 200 مشارك في سينترا غرب لشبونة، فيما عقد في السنتين الماضيتين افتراضيا بسبب الجائحة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وستعود رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إلى سينترا بعدما تحدثت في النسخة الأولى من المنتدى عام 2014، عندما كانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.

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وأفادت مصادر أوروبية أن لاغارد أبلغت رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الجمعة، خلال اجتماع في بروكسل، بأن الحرب أثرت بشكل ملموس على اقتصاد منطقة اليورو.

وسيحضر إلى سينترا أيضا، رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي، فيما سينضم إليهم المدير العام لبنك التسويات الدولية أغوستين كارستينز، على أن يجتمع المسؤولون الأربعة، الأربعاء في نهاية المنتدى.

البنك المركزي الأوروبي يستعد لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عاما

وتترقب الأسواق خطاب لاغارد، المقرر صباح الثلاثاء، فيما يستعد البنك المركزي الأوروبي في يوليو، في مواجهة التضخم، لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عاما.

وأدى هذا الاحتمال لإحياء مخاطر أزمة ديون في منطقة اليورو، مع تفاوتات متزايدة في أسعار الفائدة المفروضة في دول شمال أوروبا وجنوبها للاقتراض وتمويل العجز.

وسعى البنك المركزي الأوروبي أخيرا إلى طمأنة المستثمرين، من خلال إعلان استعداداته لإنشاء آلية جديدة لمكافحة الفروق في أسعار الفائدة بين البلدان المستفيدة من شروط الاقتراض الجيدة وغيرها، وسيتم ترقب أي تفاصيل جديدة في هذا الصدد في البرتغال.