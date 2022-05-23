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لاغارد: احتمال الخروج من الفائدة السلبية في منطقة اليورو بحلول سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 مايو 2022, 08:02 مساء
لاغارد: احتمال الخروج من الفائدة السلبية في منطقة اليورو بحلول سبتمبر
كريستين لاغارد خلال اجتماع لمجلس حكّام البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت الألمانية. (أ ف ب)
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قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الإثنين، إن البنك سيُنهي العمل على الأرجح بنظام الفائدة السلبية بحلول سبتمبر فيما تشهد منطقة اليورو ارتفاعًا في معدلات التضخم. 

وكتبت لاغارد في تدوينة نشرت على موقع البنك المركزي الأوروبي «من المرجح أن نكون في وضع يسمح لنا بالخروج من أسعار الفائدة السلبية بنهاية الربع الثالث»، وفق «فرانس برس».

«رفع سعر الفائدة في في يوليو»
وأضافت أن نهاية برنامج شراء السندات التحفيزي للبنك «في وقت مبكر جدًا من الربع الثالث» سيمهد الطريق «لرفع سعر الفائدة في اجتماعنا في يوليو». 

وستكون تلك الزيادة هي الأولى التي يقوم بها البنك المركزي الأوروبي منذ أكثر من عقد، وسترفع أسعار الفائدة من مستوياتها الحالية المنخفضة تاريخيًا. وتشمل هذه نسبة ناقص 0.5 على الودائع والتي تفرض رسومًا على البنوك لقاء إيداع أموالها الزائدة في البنك المركزي الأوروبي.

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تعرضت لاغارد لضغوط متزايدة من زملائها في مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة بأسرع وقت بسبب التضخم المرتفع في منطقة اليورو حيث ارتفعت أسعار المواد المستهلكة بمعدل 7.5 في المئة في أبريل، وهو أعلى مستوى على الإطلاق وأعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2%. 

الارتفاع الجديد للأسعار
يقف وراء الارتفاع الجديد للأسعار الغزو الروسي لأوكرانيا، الأمر الذي دفع البنوك المركزية الأخرى إلى رفع أسعار الفائدة، كما فعل الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي رفعها بمقدار 50 نقطة أساس على نحو غير معتاد في بداية شهر مايو. 

وقالت لاغارد إن أي زيادات تتجاوز الصفر ستعتمد على «توقعات التضخم». فإذا بدا أن معدل التضخم المتوقع يستقر حول هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، فإن الزيادات الإضافية «ستكون متناسبة» مع ذلك.  وسيتخذ صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي قرارهم في اجتماعات 9 يونيو و21 يوليو.

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