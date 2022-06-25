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الهند تضاعف طاقة فحم الكوك لتقليص اعتمادها على الواردات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 يونيو 2022, 01:46 مساء
الهند تضاعف طاقة فحم الكوك لتقليص اعتمادها على الواردات
العاصمة الهندية نيودلهي. (الإنترنت)
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تعتزم الهند تكثيف منشآت الغسيل لفحم الكوك الخام، وهو أحد المدخلات الرئيسية لصناعة الصلب، لتقليص اعتمادها على واردات السلع.

وتعتزم شركة «كول إنديا ليميتيد» الحكومية بناء تسع غسالات، بطاقة 30 مليون طن سنويا، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم السبت.

فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للهند سنويا 23 مليون طن، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

توقعات ببدء معظم الإنتاج في 2025
وجرى بالفعل بيع عشر كتل من فحم الكوك، بطاقة تصل ذروتها إلى 22.5 مليون طن، في المزاد العلني للقطاع الخاص في العامين الماضيين، ومن المتوقع أن يبدأ معظم الإنتاج في العام 2025.

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وتشكل هذه الخطط جزءًا من هدف الهند لزيادة إنتاج فحم الكوك ثلاثة أضعاف، بحلول العام 2030، لمواكبة زيادة الطلب.

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