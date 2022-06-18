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ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في الهند وبنغلاديش إلى 59 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 يونيو 2022, 07:47 مساء
ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في الهند وبنغلاديش إلى 59 قتيلا
جيش بنغلادش يجلي سكانا بعد فيضانات في سيلهيت على أثر أمطار موسمية. (أ ف ب)
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لقي 59 شخصًا مصرعهم في الأمطار الموسمية في بنغلاديش والهند التي أدت إلى فيضانات أصبح ملايين الأشخاص منكوبين بسببها، حسبما ذكرت السلطات السبت.

وتهدد الفيضانات باستمرار الملايين في بنغلاديش، البلد الذي يقع على ارتفاع منخفض. لكن خبراء يقولون إن تغير المناخ يزيد من وتيرتها وشدتها ويضعف إمكانية توقع حدوثها. وتغمر المياه الجزء الأكبر من شمال شرق البلاد ونُشرت قوات من الجيش لإجلاء السكان الذين يجدون أنفسهم معزولين، بحسب «فرانس برس».  

تحويل مدارس إلى ملاجئ بشكل طارئ
وجرى تحويل مدارس إلى ملاجئ بشكل طارئ لإيواء سكان القرى التي غمرتها المياه خلال ساعات بعد فيضانات غزيرة. وقال لقمان الذي تعيش عائلته في قرية كومبانيغانج إن «المياه كانت تغمر القرية بأكملها صباح الجمعة وبقينا عالقين جميعًا».

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 وأضاف الشاب، البالغ 23 عامًا، «بعد انتظار طوال اليوم على سطح منزلنا أنقذنا أحد الجيران بقارب». وأضاف: «قالت والدتي إنها لم ترَ مثل هذه الفيضانات في حياتها». 

 يومان دون طعام 
وقالت أسماء أكتر، التي تم إنقاذها من ارتفاع مستوى المياه، إن عائلتها لم تستطع تناول الطعام لمدة يومين. وأضافت أن «مستوى المياه ارتفع بسرعة كبيرة لدرجة أننا لم نتمكن من أخذ أي من أغراضنا». 

وأدت صواعق رافقت الأمطار إلى مصرع 21 شخصًا على الأقل في هذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا منذ ظهر الجمعة، حسبما صرح مسؤولون في الشرطة. 

وقال قائد الشرطة المحلية، ميزان الرحمن، إن بين القتلى ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عامًا سقطوا في بلدة نانديل الجمعة.   وصرح مفتش الشرطة نور الإسلام لـ«فرانس برس» بأن أربعة آخرين قتلوا في حوادث انزلاق للتربة في مدينة شيتاغونغ الساحلية.

 انزلاقات للتربة وفيضانات ضخمة
وفي الهند، لقي 16 شخصًا على الأقل مصرعهم منذ الخميس في ولاية ميغالايا بشمال شرق البلاد في انزلاقات للتربة وفيضانات ضخمة غمرت الطرق، حسبما أعلن رئيس وزراء تلك الولاية، كونراد سانغما في تغريدة على «تويتر». 

وفي آسام المجاورة، تضرر أكثر من 2.6 مليون شخص من الفيضانات بعد خمسة أيام من الأمطار المستمرة. وقال رئيس وزراء الولاية هيمانتا بيسوا سارما للصحفيين إنه طلب من مسؤولي المنطقة تقديم «كل المساعدات والإغاثة اللازمة» للمتضررين.

وازداد الوضع سوءًا صباح السبت، بعد توقف موقت للأمطار بعد ظهر الجمعة، كما قال أمين حكومة منطقة سيلهيت مشرف حسين. وأضاف أن «الوضع سيئ»، موضحًا أن «أكثر من أربعة ملايين شخص عالقون بسبب الفيضانات». وتابع المسؤول نفسه أن «المنطقة بأكملها تقريبًا محرومة من الكهرباء». 

 ارتفاع الفيضانات خلال اليومين المقبلين 
وأجبرت الفيضانات المطار الدولي الثالث في بنغلاديش الواقع في سيلهيت، على الإغلاق الجمعة.  وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تزداد الفيضانات خلال اليومين المقبلين بسبب هطول أمطار غزيرة متوقعة في بنغلاديش وشمال شرق الهند. 

وقبل هطول الأمطار هذا الأسبوع كانت منطقة سيلهيت تتعافى من أسوأ فيضانات شهدتها منذ نحو عقدين في نهاية مايو. وقد أدت مياه الفيضانات القادمة من شمال شرق الهند إلى تصدع سد كبير على نهر البراق المشترك بين البلدين.  وغمرت المياه مئة قرية على الأقل، وأسفرت عن مصرع عشرة أشخاص على الأقل. 

وقال أريفوزمان بويان رئيس مركز رصد الفيضانات والتحذير منها، الهيئة الحكومية في بنغلاديش، إن الفيضانات طالت نحو 70 في المئة من سيلهيت، أكبر مدينة في المنطقة، ونحو 60 في المئة من منطقة سونامجانغ.  وأشار إلى «أنه واحد من أسوأ الفيضانات في المنطقة».

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