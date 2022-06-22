سقوط صاروخ قرب حقل غاز في شمال العراق مملوك لشركة إماراتية

القاهرة - بوابة الوسط

سقط صاروخ «كاتيوشا»، الأربعاء قرب حقل غاز في إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي، دون أن يتسبب في أي إصابات أو يلحق أضرارًا بالمنشآت، وفق ما أفادت مصادر أمنية.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب بمحافظة السليمانية في بيان إن الصاروخ استهدف حقل كورمور للغاز الواقع في منطقة جمجمال، والمملوك لشركة «دانة غاز» الإماراتية، بحسب «فرانس برس».

وأضاف البيان أنه «لم تقع أضرار مادية أو إصابات». وأكد مسؤول أمني هذا التقييم. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

استهداف مواقع لإنتاج المحروقات في كردستان

في الأسابيع الأخيرة، استُهدفت مواقع لإنتاج المحروقات في إقليم كردستان بقذائف صاروخية لم تتبنَ أي جهة إطلاقها.

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حدث أول استهداف بالصواريخ في أبريل، ثم استهدفت في مايو مصفاة نفط كاوركوسك، وهي من أكبر المصافي في المنطقة الغنية بالنفط والواقعة شمال غرب أربيل عاصمة كردستان العراق.