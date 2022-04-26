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العراق يبدأ حفر 20 بئرا نفطية في حقل الناصرية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 أبريل 2022, 01:53 مساء
العراق يبدأ حفر 20 بئرا نفطية في حقل الناصرية
منشأة نفطية عراقية, (أرشيفية : إنترنت)
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أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، بدء عملية حفر 20 بئرا نفطية جديدة في حقل الناصرية النفطي في محافظة ذي قار (375 كم جنوبي بغداد).

وقال المدير العام لشركة الحفر العراقية باسم عبدالكريم، في بيان اليوم، إن هذا المشروع يأتي ضمن العقد المبرم مع شركة نفط ذي قار بالتعاون مع شركة وذر فورد العالمية، لتقديم الخدمات النفطية، مشيرًا إلى بدء عمليات الحفر باستخدام أجهزة حديثة، بينما العمق المخطط للبئر 2200 متر، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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أوضح أن الشركة خصصت أربعة أجهزة حديثة ذات قدرات محددة، لتنفيذ هذا المشروع بفترة زمنية لا تتجاوز 18 شهرًا.

أعلى مستوى لإيرادات النفط العراقي منذ 1972
وبلغت إيرادات النفط العراقي في مارس، أعلى مستوى لها منذ العام 1972، مسجلة 11.07 مليار دولار، وفق وزارة النفط، فيما سجلت أسعار الخام ارتفاعًا كبيرًا نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكر بيان صادر عن الوزارة مطلع إبريل، أن مجموع كمية الصادرات لشهر مارس في العراق، ثاني أكبر مصدّر للنفط في مجموعة أوبك، «من النفط الخام بلغ 100 مليون و563 ألفًا و999 برميلًا، بإيرادات بلغت 11.07 مليار دولار ويعد أعلى إيراد مالي تحقق منذ العام 1972»، وفق وكالة فرانس برس.

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