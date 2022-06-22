Atwasat

الاحتياطي الفدرالي الأميركي: «التضخم فاجأنا» ونتوقع «مفاجآت أخرى»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 يونيو 2022, 04:39 مساء
الاحتياطي الفدرالي الأميركي: «التضخم فاجأنا» ونتوقع «مفاجآت أخرى»
رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول. (أ ف ب)
alwasat radio

أقر رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول، الأربعاء، بأن شدة التضخم «فاجأت بشكل واضح» السلطات النقدية وحذر من احتمال حدوث «مفاجآت أخرى». 

ويؤكد باول في خطاب سيلقيه أمام الكونغرس أن الاقتصاد الأميركي «قوي بدرجة كافية وفي وضع جيد لمواجهة تشديد السياسة النقدية»، بحسب «فرانس برس».

 اجتماع نادر مع رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي
عقد الرئيس الأميركي جو بايدن، في 1 يونيو، اجتماعًا نادرًا مع رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول؛ لمناقشة التضخم المتصاعد ومحاولات الإدارة الديمقراطية السيطرة على ارتفاع الأسعار المدمّر سياسيًا قبل انتخابات منتصف الولاية.

وقال بايدن، في الاجتماع الذي جرى بالبيت الأبيض أمس الثلاثاء، «نبحث أهم أولوياتي وهي التصدي للتضخم من أجل الانتقال من تعافٍ تاريخي إلى نمو ثابت»، حسب وكالة «فرانس برس». وشدد بايدن في تصريح للصحفيين على أنه لا يعتزم انتهاك استقلالية المصرف المركزي، مؤكدًا أن الاحتياطي الفدرالي «يصبّ تركيزه» على التضخم.

 «الرئيس يكذب على الأميركيين الكادحين»
وأصدرت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا مكدانيال بيانًا حول الاجتماع بين بايدن وباول، اعتبرت فيه أن «الرئيس يكذب على الأميركيين الكادحين بشأن الاقتصاد»، متابعة «في عهد بايدن لم يتحرك التضخم وأسعار البنزين إلا صعودًا ونتيجة لذلك تعاني العائلات في تأمين احتياجاتها الأساسية».

- «الفدرالي الأميركي» و«المركزي الأوروبي» يناقشان التضخم والمتحور «أوميكرون»
-  الاحتياطي الفيدرالي يبقي على سياسته رغم ارتفاع التضخم نتيجة «عوامل موقتة»

وأظهر استطلاع أجراه مركز «بيو» للأبحاث في منتصف مايو أن التضخم هو أكبر باعث للقلق لدى الأميركيين. ورفع الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة 0.75%، مطلقا ما قال مسؤولو البنك المركزي إنها سلسلة من الزيادات الهادفة إلى دعم الاقتصاد، وإن كان يُخشى أن تكون النتيجة غير المقصودة لذلك انكماشًا.

وقال عضو مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي كريستوفر والر الإثنين، إنه يؤيد المزيد من قرارات رفع الفائدة «حتى تراجع التضخم وصولًا إلى الهدف المتمثل بـ2%».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فوزي البنزرتي يوافق على تدريب الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي

فوزي البنزرتي يوافق على تدريب الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي
رسميا.. ماني في بايرن ميونيخ بعقد لـ3 مواسم

رسميا.. ماني في بايرن ميونيخ بعقد لـ3 مواسم
باشاغا لـ«غوتيريس»: التفويض الأممي لتحديد مسار الانتخابات انتهى.. وحان الوقت لإيجاد حل ليبي- ليبي

باشاغا لـ«غوتيريس»: التفويض الأممي لتحديد مسار الانتخابات انتهى.. وحان الوقت ...
جنوب أفريقيا تشدد حماية الحمير منعا لتهريبها

جنوب أفريقيا تشدد حماية الحمير منعا لتهريبها
سفيرة المملكة المتحدة تعلق على زيارة باشاغا لمجلس العموم البريطاني

سفيرة المملكة المتحدة تعلق على زيارة باشاغا لمجلس العموم البريطاني
باشاغا: حكومة الدبيبة منتهية الولاية محليا ودوليا بانقضاء اتفاق جنيف

باشاغا: حكومة الدبيبة منتهية الولاية محليا ودوليا بانقضاء اتفاق جنيف
(فيديو) بعد غياب عام.. عودة سيرينا وليامس إلى المنافسات رفقة أُنس جابر

(فيديو) بعد غياب عام.. عودة سيرينا وليامس إلى المنافسات رفقة أُنس جابر
محمد خميس يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة ليبيا وفلسطين بكأس العرب للصالات

محمد خميس يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة ليبيا وفلسطين بكأس العرب للصالات
تطورات جديدة في قضية شاكة والطشاني ضد رئيس اتحاد الكرة

تطورات جديدة في قضية شاكة والطشاني ضد رئيس اتحاد الكرة
الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوياته في 7 أعوام مقابل الدولار واليورو

الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوياته في 7 أعوام مقابل الدولار واليورو
شاهد..تغطية خاصة من قناة «WTV»: «نهاية الإطار الزمني لخارطة الطريق الأممية»

شاهد..تغطية خاصة من قناة «WTV»: «نهاية الإطار الزمني لخارطة الطريق الأممية»
شاهد في «هنا ليبيا»: زعبيه يتحدث عن أحوال الصحافة الليبية

شاهد في «هنا ليبيا»: زعبيه يتحدث عن أحوال الصحافة الليبية
رسميا.. تونس تستضيف «سداسي التتويج»

رسميا.. تونس تستضيف «سداسي التتويج»
الدبيبة يحذر من التحركات العسكرية دون تعليمات

الدبيبة يحذر من التحركات العسكرية دون تعليمات
قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد

قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد
«ميتا» تستهدف نسف الفاصل بين الواقع والخيال.. وتكشف «Holocake 2»

«ميتا» تستهدف نسف الفاصل بين الواقع والخيال.. وتكشف «Holocake 2»
أزمة ليبيا ومواعيد الغربان

أزمة ليبيا ومواعيد الغربان
بالفيديو: بطل الملاكمة مالك الزناد يكشف لـ«WTV» نزاله المقبل في بلجيكا وخصمه الأرجنتيني

بالفيديو: بطل الملاكمة مالك الزناد يكشف لـ«WTV» نزاله المقبل في بلجيكا وخصمه ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوياته في 7 أعوام مقابل الدولار واليورو
الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوياته في 7 أعوام مقابل الدولار ...
أسعار النفط تهبط مع سعي بايدن إلى خفض تكاليف الوقود
أسعار النفط تهبط مع سعي بايدن إلى خفض تكاليف الوقود
«فرانس برس»: بايدن يريد تعليق ضريبة فدرالية على أسعار الوقود المرتفعة
«فرانس برس»: بايدن يريد تعليق ضريبة فدرالية على أسعار الوقود ...
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟
«رويترز»: التدقيق الجنائي لمصرف لبنان يبدأ في 27 يونيو
«رويترز»: التدقيق الجنائي لمصرف لبنان يبدأ في 27 يونيو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في طريقها إلى السعودية
شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في ......
التضخم في أعلى مستوياته بتركيا منذ 20 عاما
التضخم في أعلى مستوياته بتركيا منذ 20 عاما...
باستثناء الصين.. واشنطن تعلق الرسوم الجمركية للألواح الشمسية من عدة دول آسيوية
باستثناء الصين.. واشنطن تعلق الرسوم الجمركية للألواح الشمسية......
«أوبك بلس» ستزيد إنتاج النفط خلال الصيف للحد من ارتفاع الأسعار
«أوبك بلس» ستزيد إنتاج النفط خلال الصيف للحد من ارتفاع ......
«إيني» الإيطالية تفوز بحصة في مشروع تطوير حقل غاز ضخم في قطر
«إيني» الإيطالية تفوز بحصة في مشروع تطوير حقل غاز ضخم في قطر...
المزيد
لبنان يتوقع موسما سياحيا واعدا يخفف من وطأة الانهيار الاقتصادي
لبنان يتوقع موسما سياحيا واعدا يخفف من وطأة الانهيار ......
هل تواصل أسعار تذاكر الطيران مسارها التصاعدي على المدى الطويل؟
هل تواصل أسعار تذاكر الطيران مسارها التصاعدي على المدى ......
الاحتياطي الفدرالي الأميركي: «التضخم فاجأنا» ونتوقع «مفاجآت أخرى»
الاحتياطي الفدرالي الأميركي: «التضخم فاجأنا» ونتوقع «مفاجآت ......
«رويترز»: التدقيق الجنائي لمصرف لبنان يبدأ في 27 يونيو
«رويترز»: التدقيق الجنائي لمصرف لبنان يبدأ في 27 يونيو...
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط