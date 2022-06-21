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هولندا ترفع القيود على استخدام الفحم لتوليد الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 يونيو 2022, 08:13 صباحا
هولندا ترفع القيود على استخدام الفحم لتوليد الكهرباء
محطة دراكس الكهربائية قرب سيلبي في بريطانيا، سبتمبر 2015، (ا ف ب)
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أعلنت هولندا رفع القيود على استخدام الفحم لتوليد الكهرباء، في خطوة تسعى من خلالها إلى تعويض النقص في إمدادات الغاز الروسي، غداة إعلان جارتها ألمانيا اتخاذ خطوة مماثلة.

وقال وزير شؤون المناخ والطاقة الهولندي روب يتن في مؤتمر صحفي أمس الإثنين، إن «الحكومة قررت أن ترفع فورا القيود المفروضة على الإنتاج في المحطات الكهربائية العاملة بالفحم من العام 2022 وحتى العام 2024»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح أن «هذا الأمر يعني أن المحطات الكهربائية العاملة بالفحم يمكنها أن تعمل مجددا بكامل طاقتها بدلا من الحد الأقصى المحدد بـ35%».

ويأتي قرار هولندا غداة قرار مماثل اتخذته ألمانيا بزيادة اعتمادها على الفحم لتعويض النقص في إمدادات الغاز الروسي.

وفي مايو، أعلنت شركة الغاز الروسية «غازبروم»، تعليق تسليم الغاز لشركة «غاز تيرا» الهولندية المملوكة جزئيا للدولة الهولندية بعدما رفضت المؤسسة تسديد الفواتير بالروبل.

وتابع الوزير «أود أن أشدد على عدم وجود نقص حاد في مادة الغاز في الوقت الراهن» في هولندا، مشيرا في المقابل إلى أن «عددا متزايدا من الدول يتعرض لضغوط» تمارسها روسيا.

وقبل القرار الأخير كان محظورا على المحطات الكهربائية العاملة بالفحم منذ يناير العمل بأكثر من 35% من طاقاتها القصوى؛ من أجل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

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