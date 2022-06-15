الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة 0,75 نقطة مئوية في أكبر زيادة منذ 1994

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البنك المركزي الأميركي، أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ حوالى 30 عاما، مع رفعه معدل الاقتراض المرجعي بمقدار 0,75 نقطة مئوية، اليوم الأربعاء، بهدف مواجهة ارتفاع التضخم.

وأكدت اللجنة المكلّفة السياسة المالية في المصرف أن الاحتياطي الفيدرالي ما زال «ملتزما بشدة إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%» مع توقّعها مواصلة رفع سعر الفائدة الرئيسي، وفق وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

بايدن يبحث مع باول سبل التصدي للتضخم

وعقد الرئيس الأميركي جو بايدن اجتماعًا نادرًا مع رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول، مطلع يونيو الجاري؛ لمناقشة التضخم المتصاعد ومحاولات الإدارة الديمقراطية السيطرة على ارتفاع الأسعار المدمّر سياسيًا قبل انتخابات منتصف الولاية.

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وقال بايدن، في الاجتماع الذي جرى بالبيت الأبيض أمس الثلاثاء، «نبحث أهم أولوياتي وهي التصدي للتضخم من أجل الانتقال من تعافٍ تاريخي إلى نمو ثابت».

وشدد بايدن في تصريح للصحفيين على أنه لا يعتزم انتهاك استقلالية المصرف المركزي، مؤكدًا أن الاحتياطي الفدرالي «يصبّ تركيزه» على التضخم.