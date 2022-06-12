قطر تختار «توتال إنرجي» للمشاركة في تطوير أكبر حقل غاز في العالم

القاهرة - بوابة الوسط

اختارت قطر، الأحد، شركة «توتال إنرجي» الفرنسية لتكون أول شريك أجنبي لها يسهم في تطوير أكبر حقل للغاز في العالم ويساعد بالتالي في تخفيف وطأة مخاوف أوروبا المرتبطة بالطاقة.

وقال وزير الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي، خلال مؤتمر صحفي في الدوحة، «يسعدني أن أعلن أنه تم اختيار توتال إنرجي كأول شريك في مشروع حقل الشمال الشرقي»، بحسب «فرانس برس».

وأوضح: «أرسينا سلسلة من عقود الهندسة والتوريد والإنشاء البحرية والبرية الرئيسة.. كان علينا اختيار شركائنا من شركات الطاقة العالمية للانضمام إلينا في تطوير المشروع، وهو ما تم من خلال عملية تنافسية بدأت في العام 2019».

إعلان اتفاقات أخرى في المستقبل القريب

وأضاف: «بفضل القدرة التنافسية الاقتصادية للمشروع ومرونته المالية وميزاته البيئية الفريدة، فقد تلقينا خلال عملية تقديم العطاءات عروضًا تغطي ضعف الحصة المعروضة للمشاركة في المشروع». وأكد أنه سيتم إعلان اتفاقات أخرى في المستقبل القريب.

بدوره، أفاد الرئيس التنفيذي لـ«توتال إنرجي» باتريك بوياني الصحفيين، بأن المجموعة ستحظى بحصة نسبتها 6.25 في المئة في مشروع حقل الشمال الشرقي في إطار مشروعها المشترك مع «قطر للطاقة».

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وتشير مصادر مطلعة إلى أن كلًا من شركات «إيكسون موبيل» و«شل» و«كونوكو فيليبس» مرشحة للمشاركة في عملية التوسيع العملاقة التي كانت قطر ترغب في البداية في تمويلها بشكل منفرد. ويتوقع بأن يصل مجموع حصة شركات النفط والغاز العملاقة في حقل الشمال إلى نحو 25 في المئة.

كلفة زيادة الإنتاج

وتقدر قطر بأن كلفة زيادة الإنتاج بأكثر من 60 في المئة بحلول العام 2027 ستبلغ أكثر من 28 مليار دولار. وذكر الكعبي أن الإنتاج سيبدأ العام 2026 وبأن التوسعة تسير بحسب الخطة.

وتعد قطر من بين أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا. وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، تسعى دول أوروبية للاعتماد على قطر لسد احتياجاتها من الطاقة كبديل للنفط والغاز الروسيين. وبحسب تقديرات «قطر للطاقة»، فإن حقل الشمال يضم نحو 10 في المئة من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم.

وتمتد الاحتياطات في البحر وصولًا إلى مناطق ضمن الأراضي الإيرانية، حيث تعرقل العقوبات الدولية مساعي طهران لاستغلال حقل جنوب فارس للغاز.