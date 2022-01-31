«رويترز»: قطر طلبت من الاتحاد الأوروبي ضمان عدم إعادة بيع إمدادات الغاز الطارئة خارج التكتل

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر مطلع قوله إن قطر طالبت الاتحاد الأوروبي بضمان ألا تتم إعادة بيع أي إمدادات غاز طارئة للاتحاد خارج التكتل إذا كان يريد من قطر ومنتجين رئيسيين آخرين للغاز أن يوفروا له إمدادات طارئة في حال نشوب صراع بين روسيا وأوكرانيا.

وقال المصد إن قطر طلبت التوصل إلى تسوية لتحقيق يجريه الاتحاد الأوروبي بخصوص العقود القطرية طويلة الأمد للغاز، التي تقول المفوضية الأوروبية إنها ربما تمنع التدفق الحر للغاز إلى أوروبا وسوقها الموحدة للغاز.

قواعد تحرير سوق الغاز الأوروبية

وتمس مطالب قطر جوهر قواعد تحرير سوق الغاز الأوروبية. ويرى الاتحاد الأوروبي أن تجارة الغاز الحرة تمامًا ضرورية لأمن الطاقة، لكن كبار المنتجين وبعض المستهلكين للغاز يرون أن الإصلاحات التي جرت في العقدين الماضيين كانت كثيرًا؛ ما تثير الاضطرابات وتقود لرفع الأسعار.

أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك، الجمعة الماضية، العمل على تأمين «كميات إضافية من الغاز الطبيعي» لأوروبا، لمواجهة أي عواقب في حال هاجمت روسيا أوكرانيا.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في البيان إن «الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعملان معا على ضمان إمدادات متواصلة وكافية وموضعية من الغاز الطبيعي لأوروبا، انطلاقا من مصادر مختلفة عبر العالم لتفادي صدمات في التموين، بما في ذلك تلك التي قد تتأتى عن اجتياح روسي جديد لأوكرانيا».

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- الأمير تميم يلتقي بايدن لبحث «إمدادات الغاز» تزامنا مع الأزمة الروسية- الأوكرانية

يستقبل الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الإثنين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ لمناقشة المخاوف بشأن إمدادات الغاز إلى أوروبا المرتبطة بالأزمة الأوكرانية وبحث مسائل أخرى دبلوماسية وتجارية.

تميم يلتقي بايدن لبحث «إمدادات الغاز»

وأعلن البيت الأبيض أن بايدن سبق أن التقى الشيخ تميم حين كان نائبا للرئيس في عهد باراك أوباما، كما أنه تحدث معه الصيف الماضي لشكره على «الدور المهم الذي لعبته قطر في عملية إجلاء أميركيين وحلفائهم من أفغانستان».

وأضاف أن اللقاء سيتناول ضمان استقرار الإمدادات العالمية للطاقة في وقت تبحث فيه واشنطن والأوروبيون عن بدائل تحسبا لتوقف إمدادات الغاز الروسي في حال شنت موسكو هجوما على أوكرانيا.

وتملك قطر احتياطيا هائلا وهي أول مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال.