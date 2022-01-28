واشنطن وبروكسل تعملان على تزويد أوروبا بـ«كميات إضافية من الغاز» وسط الأزمة الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك، الجمعة، العمل على تأمين «كميات إضافية من الغاز الطبيعي» لأوروبا، لمواجهة أي عواقب في حال هاجمت روسيا أوكرانيا.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في البيان إن «الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعملان معا على ضمان إمدادات متواصلة وكافية وموضعية من الغاز الطبيعي لأوروبا، انطلاقا من مصادر مختلفة عبر العالم لتفادي صدمات في التموين، بما في ذلك تلك التي قد تتأتى عن اجتياح روسي جديد لأوكرانيا»، وفق وكالة «فرانس برس».