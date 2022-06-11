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سعر غالون الوقود في الولايات المتحدة يتخطى 5 دولارات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 يونيو 2022, 06:25 مساء
سعر غالون الوقود في الولايات المتحدة يتخطى 5 دولارات
مضخة وقود في محطة شيفرون في هيوستن في تكساس. (أ ف ب)
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تخطى سعر الوقود، السبت، للمرة الأولى معدل خمسة دولارات للغالون الواحد من البنزين الممتاز (3.78 لتر) في الولايات المتحدة، بحسب بيانات الجمعية الأميركية لسائقي السيارات. 

ويشكل ذلك خبرًا سيئًا لإدارة جو بايدن قبل أشهر من الانتخابات التشريعية في نوفمبر. وارتفع متوسط سعر غالون البنزين بنسبة 62% بعدما سجل قبل عام 3.077 دولار، وفق «فرانس برس».

ارتفاع أسعار النفط 
وتأتي الزيادة عقب ارتفاع أسعار النفط التي كانت انهارت في بداية جائحة «كوفيد-19» بسبب نقص الطلب، لكنها تعافت مع انتعاش النشاط الاقتصادي. وقفزت الأسعار بشكل خاص منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير وفرض عقوبات على روسيا التي تُعد منتجًا رئيسيًا للنفط. ويتم تداول برميل النفط الخام حاليًا بأكثر من 120 دولارًا في لندن ونيويورك.

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وبحسب أرقام نشرتها الإدارة الأميركية الجمعة، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 34.6% في مايو مقارنة بأسعار مايو 2021. وأسهم ارتفاع الأسعار في الارتفاع العام لأسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة، التي سجلت زيادة نسبتها 8.6% على أساس سنوي في مايو، ما يعد ارتفاعًا قياسيًا منذ 40 عامًا. 

موسم العطلة الصيفية 
ومع اقتراب موسم العطلة الصيفية وفي وقت يميل الأميركيون إلى استخدام مركبات تستهلك الكثير من الوقود، ستشكل زيادة الأسعار ضغطًا إضافيًا على ميزانية سائقي السيارات الذين يواجهون أيضًا ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية (+10.1% في مايو) والسكن والمركبات والخدمات الصحية.

ويضع ذلك بايدن في موقف صعب، إذ لطالما كرر أن إدارته تبذل كل ما في وسعها لخفض الأسعار بدون إبطاء النشاط الاقتصادي، وذلك قبل الانتخابات التشريعية النصفية في نوفمبر.

وحذر الرئيس الأميركي، الجمعة، قطاع النفط الأميركي من «استغلال» الوضع في أوكرانيا «لجعل الأمور أسوأ بالنسبة إلى العائلات (الأميركية) وتحقيق أرباح هائلة أو رفع الأسعار».

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