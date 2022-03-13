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فرنسا تعلن مساعدات بملياري يورو لتخفيف آثار ارتفاع أسعار الوقود

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 مارس 2022, 06:49 مساء
فرنسا تعلن مساعدات بملياري يورو لتخفيف آثار ارتفاع أسعار الوقود
ارتفاع أسعار الوقود في فرنسا. (الإنترنت)
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أعلنت الحكومة الفرنسية حزمة مساعدات بقيمة ملياري يورو لدعم المستهلكين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الوقود، بحيث سيتم خفض فاتورة تعبئة خزانات السيارات في محطات الوقود.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس في وقت متأخر السبت، خفض أسعار البنزين والديزل بنحو 15 سنتيما لليتر الواحد، وفق «فرانس برس».

تعويض أصحاب المحطات فرق السعر
وسيتم تطبيق هذا الخفض عندما يدفع السائقون لتعبئة خزاناتهم في المحطات، ثم تقوم الدولة لاحقًا بتعويض أصحاب المحطات فرق السعر. وقال كاستيكس «هذا يعني أنه في كل مرة تشتري فيها وقودًا بمبلغ 60 يورو، فإنك توفر نحو تسعة يوروهات».

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ومع تجاوز سعر ليتر البنزين الآن 2 يورو لليتر، تتعرض الحكومة الفرنسية لضغوط لتقليل تأثير ذلك على المواطنين وأيضًا لخفض الضرائب المفروضة على الوقود قبل الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.

ارتفاع تكاليف البنزين والديزل بنحو 30%
وترتبط تكاليف البنزين والديزل الأساسية بأسواق النفط العالمية التي ارتفعت بنحو 30% منذ بداية العام بسبب ازدياد الطلب العالمي وغزو روسيا لأوكرانيا.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون سقفًا لأسعار الغاز والكهرباء حتى نهاية العام 2022، وقدمت مساعدات للأسر الفقيرة لتمكينها من تسديد فواتير الطاقة المحلية.

وتملك ثماني أسر من كل عشر سيارة في فرنسا، وفقًا للإحصاءات الرسمية. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ماكرون هو المرشح الأوفر حظًا للفوز في الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 10 و24 أبريل.

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