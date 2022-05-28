مسؤول إيطالي: أزمة الطاقة ليست وليدة الحرب ولن نخرج منها سريعا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة (سنام) الإيطالية، العاملة في مجال البنية التحتية للغاز، ستيفانو فينير، إن أزمة الطاقة التي تمر بها أوروبا ليست وليدة الحرب في أوكرانيا فقط، مضيفًا أنها «بدأت منذ زمن طويل بسلسلة من العناصر يمكننا أن نعرّفها بالعاصفة المثالية، على الرغم من أننا نشهد الآن العديد من العواصف المثالية».

وتوقع فينير، مخاطبًا منتدى في تارانتو (مقاطعة بوليا-جنوب شرق)، عدم الخروج من أزمة الطاقة بسرعة، لأنه «على وجه الخصوص، لم يتضح بعد كيف سيؤثر تغير المناخ على إنتاج مصادر الطاقة المتجددة»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

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وأضاف أن «أحد عناصر العاصفة المثالية، على سبيل المثال، يمكن تحديده في الانخفاض المفاجئ في قوة الرياح في بلدان شمال أوروبا مما أدى إلى انخفاض في الإنتاج بنسبة 20-30% مقارنة بالمعايير النموذجية».

وتابع «لتعويض هذا الإنتاج المنخفض، لجأنا إلى الوقود الأحفوري وعلى وجه الخصوص الغاز، مما قلل الجزء المخصص للتخزين لفصل الشتاء».