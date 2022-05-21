روسيا توقف تدفق شحنات الغاز إلى فنلندا

القاهرة - بوابة الوسط

أوقفت روسيا بدءًا من صباح اليوم السبت، تدفق شحنات الغاز الطبيعي إلى فنلندا، في أعقاب خلاف مع شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة «غازبروم»، يتعلق بدفع مقابل هذه الشحنات بالروبل الروسي.

وأمس الجمعة، أعلنت شركة «غازوم» الفنلندية لبيع الغاز بالجملة، وهي مملوكة للدولة، أنه سيُجرى تعليق شحنات الغاز الروسي للبلاد، بحسب وكالة «د. ب. أ».

وبحسب ما ذكرته غازبروم، لم تستجب الشركة الفنلندية لطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدفع مقابل شحنات الغاز بالعملة الروسية، مؤكدة توقف تدفق الغاز الروسي إلى فنلندا صباح السبت، وقالت إنه سيجرى توفير الغاز للمستهلكين من مصادر أخرى عبر خط أنابيب «بلطيق كونيكتور»، الذي يربط بين شبكتي الغاز في فنلندا وإستونيا.

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ووفق ما أعلنته غازبروم الروسية، تلقت فنلندا ثلثي احتياجاتها من الغاز من روسيا العام الماضي، بواقع 1.49 مليار متر مكعب.

فنلندا ترفض الدفع بالروبل

كانت غازوم ذكرت في وقت سابق أنها لن تقبل أن تدفع مقابل الغاز الروسي بالروبل. وهناك خلافات تتعلق بمسائل أخرى بين الشركتين.

وبحسب هيئة الإذاعة الفنلندية، يشكل الغاز الطبيعي حوالي 15% من استهلاك الطاقة في فنلندا، يأتي كله تقريبا من روسيا.

وقالت «غازوم» إنها الشركة الوحيدة في فنلندا التي تشتري الغاز مباشرة من غازبروم الروسية.