روسيا ستقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن فنلندا السبت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «غازوم» الفنلندية الحكومية الجمعة، أن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي ستُقطع عن فنلندا صباح السبت، بعد أن رفضت الشركة الدفع لمجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة بالروبل.

وقال رئيس مجلس إدارة «غازوم»، ميكا فيلايانين، في بيان «من المؤسف للغاية أن إمدادات الغاز الطبيعي بموجب عقدنا للتوريد ستتوقف الآن.. إلا أننا كنا نستعدّ متيقظين لهذا الوضع»، مضيفا «لن تكون هناك اضطرابات في شبكة توزيع الغاز»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأفادت الشركة أن عقد التوريد سيتوقف السبت عند الساعة السابعة صباحًا (04,00 ت غ).

في أبريل، طلبت شركة «غازبروم إكسبورت» تسديد المدفوعات المستقبلية في عقد التوريد بالروبل بدلاً من اليورو، لكن شركة «غازوم» رفضت الطلب وأعلنت الثلاثاء أنها ستحيل القضية إلى القضاء.

ولدى سؤاله عن الأمر، طلب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجمعة من الصحافيين التحدث إلى مجموعة غازبروم للحصول على «تفاصيل» لكنه قال «من الواضح أن أحدًا لن يسلّم أي شيء مجانًا».

«إيني» الإيطالية تعلن فتح حسابات باليورو والروبل

وأعلنت شركة «إيني» الإيطالية للطاقة، الثلاثاء، أنها قررت فتح حساب باليورو وآخر بالروبل لدى مصرف «غازبروم بنك» لتسديد مدفوعاتها لقاء إمدادات الغاز الروسي المستحقة «خلال الأيام المقبلة»، امتثالًا لطلب موسكو.

وأفادت في بيان أن «واجب التسديد لا يمكن القيام به من خلال تحويل باليورو» والآلية الجديدة «يفترض ألا تكون تتعارض مع العقوبات» التي فرضتها المفوضية الأوروبية على موسكو.

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رفض أوروبي لدفع الثمن بالروبل

وحذرت المفوضية الأوروبية، في 2 مايو، من أن الاتحاد الأوروبي لن يدفع ثمن مشترياته من الغاز من روسيا بالروبل، وأن الاتحاد عليه الاستعداد لمرحلة توقف الإمدادات من موسكو.

وقالت المفوضة الأوروبية للطاقة، كادري سيمسون وقتها، إن طلب موسكو دفع ثمن المشتريات النفطية بالروبل هو «تعديل أحادي الجانب وغير مبرر للعقود، ورفضه أمر مشروع»، وأشارت إلى أنه ليس لديها علم بفتح حسابات بالروبل وقالت: «الدفعات مجدولة في منتصف مايو، وستلتزم غالبية الشركات بقواعد العقود».

وقالت المفوضة الأوروبية: «لا توجد تهديدات فورية للإمدادات، لكننا لن نتمكن من التعويض عن 150 مليار متر مكعب من الغاز المشتراة من روسيا من مصادر أخرى... يمكننا التعامل مع استبدال ثلثي إمدادات الغاز الروسي».

ودفعت بولندا وبلغاريا مقابل مشترياتهما بالعملة المنصوص عليها في عقديهما مع شركة «غازبروم»، ورفضتا فتح حساب ثانٍ بالروبل. وردًا على ذلك، علَّقت شركة الغاز الروسية عمليات التسليم، معتبرة أن البلدين تخلفا عن السداد.