Atwasat

روسيا ستقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن فنلندا السبت

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 مايو 2022, 01:43 مساء
روسيا ستقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن فنلندا السبت
أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت شركة «غازوم» الفنلندية الحكومية الجمعة، أن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي ستُقطع عن فنلندا صباح السبت، بعد أن رفضت الشركة الدفع لمجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة بالروبل.

وقال رئيس مجلس إدارة «غازوم»، ميكا فيلايانين، في بيان «من المؤسف للغاية أن إمدادات الغاز الطبيعي بموجب عقدنا للتوريد ستتوقف الآن.. إلا أننا كنا نستعدّ متيقظين لهذا الوضع»، مضيفا «لن تكون هناك اضطرابات في شبكة توزيع الغاز»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأفادت الشركة أن عقد التوريد سيتوقف السبت عند الساعة السابعة صباحًا (04,00 ت غ).

في أبريل، طلبت شركة «غازبروم إكسبورت» تسديد المدفوعات المستقبلية في عقد التوريد بالروبل بدلاً من اليورو، لكن شركة «غازوم» رفضت الطلب وأعلنت الثلاثاء أنها ستحيل القضية إلى القضاء.

ولدى سؤاله عن الأمر، طلب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجمعة من الصحافيين التحدث إلى مجموعة غازبروم للحصول على «تفاصيل» لكنه قال «من الواضح أن أحدًا لن يسلّم أي شيء مجانًا».

«إيني» الإيطالية تعلن فتح حسابات باليورو والروبل
وأعلنت شركة «إيني» الإيطالية للطاقة، الثلاثاء، أنها قررت فتح حساب باليورو وآخر بالروبل لدى مصرف «غازبروم بنك» لتسديد مدفوعاتها لقاء إمدادات الغاز الروسي المستحقة «خلال الأيام المقبلة»، امتثالًا لطلب موسكو.

وأفادت في بيان أن «واجب التسديد لا يمكن القيام به من خلال تحويل باليورو» والآلية الجديدة «يفترض ألا تكون تتعارض مع العقوبات» التي فرضتها المفوضية الأوروبية على موسكو.

- «غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى بلغاريا
- «غازبروم» توقف صادرات الغاز الروسي إلى بولندا عبر خط أنابيب «يامال»
-  الاتحاد الأوروبي يسعى لتأمين 90% من احتياجات الغاز بحلول نوفمبر.. ويفكر في تثبيت الأسعار

رفض أوروبي لدفع الثمن بالروبل
وحذرت المفوضية الأوروبية، في 2 مايو، من أن الاتحاد الأوروبي لن يدفع ثمن مشترياته من الغاز من روسيا بالروبل، وأن الاتحاد عليه الاستعداد لمرحلة توقف الإمدادات من موسكو.

وقالت المفوضة الأوروبية للطاقة، كادري سيمسون وقتها، إن طلب موسكو دفع ثمن المشتريات النفطية بالروبل هو «تعديل أحادي الجانب وغير مبرر للعقود، ورفضه أمر مشروع»، وأشارت إلى أنه ليس لديها علم بفتح حسابات بالروبل وقالت: «الدفعات مجدولة في منتصف مايو، وستلتزم غالبية الشركات بقواعد العقود».

وقالت المفوضة الأوروبية: «لا توجد تهديدات فورية للإمدادات، لكننا لن نتمكن من التعويض عن 150 مليار متر مكعب من الغاز المشتراة من روسيا من مصادر أخرى... يمكننا التعامل مع استبدال ثلثي إمدادات الغاز الروسي».

ودفعت بولندا وبلغاريا مقابل مشترياتهما بالعملة المنصوص عليها في عقديهما مع شركة «غازبروم»، ورفضتا فتح حساب ثانٍ بالروبل. وردًا على ذلك، علَّقت شركة الغاز الروسية عمليات التسليم، معتبرة أن البلدين تخلفا عن السداد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يجوب الشوارع بـ30 كيلوغراما من النفايات على ظهره.. ما السر؟

يجوب الشوارع بـ30 كيلوغراما من النفايات على ظهره.. ما السر؟
روسيا ستقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن فنلندا السبت

روسيا ستقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن فنلندا السبت
أول اتصال بين قائدي الجيشين الأميركي والروسي منذ غزو أوكرانيا

أول اتصال بين قائدي الجيشين الأميركي والروسي منذ غزو أوكرانيا
الهند تحول كشمير إلى إقليم خاضع للمراقبة

الهند تحول كشمير إلى إقليم خاضع للمراقبة
كاركاتير حليم - المشهد السياسي في ليبيا

كاركاتير حليم - المشهد السياسي في ليبيا
إسرائيل تعتقل حامل نعش شيرين أبوعاقلة

إسرائيل تعتقل حامل نعش شيرين أبوعاقلة
المنتخب الوطني يستدعي نجم النصر

المنتخب الوطني يستدعي نجم النصر
مكتب الحسن الرضا يرد على الزج بالعائلة السنوسية بشأن قطع مجوهرات سجلتها مصر في عداد الآثار

مكتب الحسن الرضا يرد على الزج بالعائلة السنوسية بشأن قطع مجوهرات سجلتها مصر في ...
للمرة الأولى في التاريخ.. «فيفا» يختار طاقم تحكيم نسائيا لكأس العالم 2022

للمرة الأولى في التاريخ.. «فيفا» يختار طاقم تحكيم نسائيا لكأس العالم 2022
العبدلي يكشف «فاتورة الكهرباء» جراء اشتباكات جنزور.. ويستغيث بـ«الحكومة» (فيديو)

العبدلي يكشف «فاتورة الكهرباء» جراء اشتباكات جنزور.. ويستغيث بـ«الحكومة» (فيديو)
بسبب النزاعات والكوارث.. عدد قياسي للنازحين داخليا خلال 2021

بسبب النزاعات والكوارث.. عدد قياسي للنازحين داخليا خلال 2021
بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب الأطفال

بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب الأطفال
كاركاتير خيري - فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبا الانضمام لـ«ناتو»

كاركاتير خيري - فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبا الانضمام لـ«ناتو»
قراءة فرنسية في اشتباكات طرابلس عقب دخول باشاغا

قراءة فرنسية في اشتباكات طرابلس عقب دخول باشاغا
مدير المنتخب الليبي في حواره مع برنامج «Wsport» على قناة الوسط «WTV»: نتحرك لمعسكر الإسكندرية

مدير المنتخب الليبي في حواره مع برنامج «Wsport» على قناة الوسط «WTV»: نتحرك ...
مأساة النيهوم (5/5)

مأساة النيهوم (5/5)
«مونتريال غازيت»: تورط شركة كندية في تمويه رشاوى تحت واجهة النهر الصناعي

«مونتريال غازيت»: تورط شركة كندية في تمويه رشاوى تحت واجهة النهر الصناعي
تأجيل النطق بالحكم في «قضية سجن أبوسليم» إلى 15 يونيو

تأجيل النطق بالحكم في «قضية سجن أبوسليم» إلى 15 يونيو
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ردا على توسع «ناتو».. روسيا تعلن إنشاء 12 قاعدة عسكرية جديدة غرب البلاد
ردا على توسع «ناتو».. روسيا تعلن إنشاء 12 قاعدة عسكرية جديدة غرب ...
إصابة 3 أشخاص على الأقل في هجوم طعن بالنرويج
إصابة 3 أشخاص على الأقل في هجوم طعن بالنرويج
روسيا ستقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن فنلندا السبت
روسيا ستقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن فنلندا السبت
المفوضة الأممية لحقوق الإنسان تزور الصين وأقلية الأيغور
المفوضة الأممية لحقوق الإنسان تزور الصين وأقلية الأيغور
أوكرانيا تطالب الجنود المدافعين عن مصنع آزوفستال بـ«التوقف عن القتال»
أوكرانيا تطالب الجنود المدافعين عن مصنع آزوفستال بـ«التوقف عن ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال حرب شاملة»
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. ......
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 ......
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون «خطأ»
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون ......
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟...
كييف تتراجع عن موقفها وتدعو شولتس وشتاينماير لزيارتها
كييف تتراجع عن موقفها وتدعو شولتس وشتاينماير لزيارتها...
المزيد
مسلحون يخطفون 3 إيطاليين وتوغوليا في مالي
مسلحون يخطفون 3 إيطاليين وتوغوليا في مالي...
ألمانيا تعارض الحصول على قرض أوروبي مشترك لإعادة إعمار أوكرانيا
ألمانيا تعارض الحصول على قرض أوروبي مشترك لإعادة إعمار ......
مجموعة السبع تتعهد تقديم 19.8 مليار دولار لدعم مالية أوكرانيا
مجموعة السبع تتعهد تقديم 19.8 مليار دولار لدعم مالية ......
أوكرانيا تطالب الجنود المدافعين عن مصنع آزوفستال بـ«التوقف عن القتال»
أوكرانيا تطالب الجنود المدافعين عن مصنع آزوفستال بـ«التوقف ......
المفوضة الأممية لحقوق الإنسان تزور الصين وأقلية الأيغور
المفوضة الأممية لحقوق الإنسان تزور الصين وأقلية الأيغور...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط