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«غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى بلغاريا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 أبريل 2022, 10:42 مساء
«غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى بلغاريا
شعار مجموعة غازبروم الروسية العملاقة في محطة محروقات في موسكو. (أ ف ب)
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أعلنت الحكومة البلغارية، مساء الثلاثاء، أن مجموعة «غازبروم» الروسية ستعلق اعتبارًا من الأربعاء شحنات الغاز إلى بلغاريا بسبب رفض الدولة البلقانية الامتثال لشروط المورد الجديدة.

وقالت وزارة الاقتصاد في بيان: «اليوم، تلقت شركة بولغارغاز إخطارًا بأن عمليات التسليم من شركة غازبروم ستعلق اعتبارًا من 27 أبريل 2022» فيما يعتمد هذا البلد بشكل كبير على الغاز الروسي، بحسب «فرانس برس».

وفي السياق ذاته أعلنت مجموعة النفط والغاز البولندية «بي جي نيغ»، في وقت سابق الثلاثاء، أن عملاق الغاز الروسي «غازبروم» أبلغها بأنه سيوقف اعتبارًا من الأربعاء صادراته إلى بولندا عبر خط أنابيب «يامال» الذي تتولى تشغيله.

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وقالت المجموعة في بيان إنه «في 26 أبريل تبلغت بي جي نيغ من غازبروم أنه سيعلق اعتبارًا من 24 أبريل كل عمليات التسليم المنصوص عليها في إطار عقد يامال»، مشيرة إلى جهوزية بولندا لتأمين حاجاتها من الغاز من موارد أخرى.

 إمدادات الغاز الطبيعي الروسي عبر أوكرانيا
وأعلنت شركة «غازبروم» الروسية، في 17 يناير، أن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي عبر أوكرانيا مستمرة بشكل منتظم، وفقًا لطلبات المستهلكين الأوروبيين، وبلغت 57 مليون متر مكعب. وينص العقد الذي وقعته شركة «غازبروم» مع المستهلكين الأوروبيين لسنة 2022 على تزويدهم بـ40 مليار متر مكعب، أو نحو 109.6 مليون متر مكعب في اليوم، بحسب «روسيا اليوم».

في الوقت نفسه، ومنذ نهاية فبراير، ظل حجم الغاز الروسي العابر لأوكرانيا عند مستوى قريب من هذا الحجم، وبسبب  المخاطر الجيوسياسية والطقس البارد، انخفض قليلًا فقط خلال يومين، في منتصف مارس. كذلك جرى تسجيل انخفاض منذ 8 أبريل، وذلك مرتبط بارتفاع درجات الحرارة في أوروبا.

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