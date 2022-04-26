«غازبروم» توقف صادرات الغاز الروسي إلى بولندا عبر خط أنابيب «يامال»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مجموعة النفط والغاز البولندية «بي جي نيغ»، مساء الثلاثاء، أن عملاق الغاز الروسي «غازبروم» أبلغها بأنه سيوقف اعتبارًا من الأربعاء صادراته إلى بولندا عبر خط أنابيب «يامال» الذي تتولى تشغيله.

وقالت المجموعة في بيان إنه «في 26 أبريل تبلغت بي جي نيغ من غازبروم أنه سيعلق اعتبارًا من 24 أبريل كل عمليات التسليم المنصوص عليها في إطار عقد يامال»، مشيرة إلى جهوزية بولندا لتأمين حاجاتها من الغاز من موارد أخرى، وفق «فرانس برس».

إمدادات الغاز الطبيعي الروسي عبر أوكرانيا

وأعلنت شركة «غازبروم» الروسية، في 17 يناير، أن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي عبر أوكرانيا مستمرة بشكل منتظم، وفقًا لطلبات المستهلكين الأوروبيين، وبلغت 57 مليون متر مكعب. وينص العقد الذي وقعته شركة «غازبروم» مع المستهلكين الأوروبيين لسنة 2022 على تزويدهم بـ40 مليار متر مكعب، أو نحو 109.6 مليون متر مكعب في اليوم، بحسب «روسيا اليوم».

- الاتحاد الأوروبي يسعى لتأمين 90% من احتياجات الغاز بحلول نوفمبر.. ويفكر في تثبيت الأسعار

- «رويترز»: الأوروبيون يبحثون الحظر النفطي على روسيا

في الوقت نفسه، ومنذ نهاية فبراير، ظل حجم الغاز الروسي العابر لأوكرانيا عند مستوى قريب من هذا الحجم، وبسبب المخاطر الجيوسياسية والطقس البارد، انخفض قليلًا فقط خلال يومين، في منتصف مارس. كذلك جرى تسجيل انخفاض منذ 8 أبريل، وذلك مرتبط بارتفاع درجات الحرارة في أوروبا.

تراجع صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا

بينما أفادت أرقام رسمية صدرت في وقت سابق، أن صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا تراجعت في الأشهر الخمسة الأخيرة، كما سجلت أسعار عقود النفط الروسي انخفاضًا ملحوظًا. ويهدف الاتحاد الأوروبي هذا العام لخفض اعتماده على الغاز الروسي، بنحو الثلثين في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، بينما تعارض ألمانيا الدعوات إلى مقاطعة شاملة.

وقالت شركة «غازبروم» الروسية، إن حجم الصادرات إلى أوروبا وتركيا تراجع بنسبة 26.4% بين 1 نوفمبر و15 أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مضيفة أن تخزين الغاز في أوروبا كان عند أدنى مستوياته منذ سنوات عدة.