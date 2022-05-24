الرئاسة الفرنسية: يمكن التوصل إلى اتفاق لتجاوز تحفظ المجر على حظر أوروبي على النفط الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن التوصل إلى اتفاق ما زال ممكنًا «في الأيام المقبلة» لتجاوز تحفظات المجر على فرض حظر أوروبي على النفط الروسي، في إعلان يتعارض مع تصريح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي يعتبر أن الاتفاق «غير مرجح إلى حد بعيد».

وقال قصر الإليزيه «لا تزال هناك إمكانية في الأيام المقبلة لرفع الفيتو المجري»، مشيرًا إلى أن هناك «خيارات مختلفة على الطاولة للخروج من هذا المأزق»، وفق «فرانس برس».

تبني حظر أوروبي على النفط الروسي

واعتبر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي يعرقل تبني حظر أوروبي على النفط الروسي، أن التوصل إلى اتفاق «غير مرجح إلى حد بعيد» في الأيام المقبلة وذلك في رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الثلاثاء.

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وفي الرسالة المؤرخة الإثنين، قال اوربان انه سيكون من «غير المجدي» مناقشة هذه الحزمة السادسة من العقوبات خلال قمة رؤساء دول وحكومات أعضاء الاتحاد ال27 المقررة في 30 و31 مايو «في غياب توافق»، وفق «فرانس برس».

حظر أوروبي على النفط الروسي

وتوقع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أن يُتخذ قرار بفرض حظر أوروبي على النفط الروسي «خلال أيام قليلة»، في حين لم يحظ الموضوع بعد بالإجماع اللازم في إطار الدول السبع والعشرين.

وقال هابيك لمحطة «زد دي إف» التلفزيونية العامة في وقت متأخر مساء الإثنين إن «عددًا قليلًا فقط من الدول، خاصة المجر، تحدثت عن مواجهة مشكلات.. المناقشات مستمرة وأعتقد أننا سنشهد انفراجًا في غضون أيام قليلة».

وأعلن الأوروبيون وقف استيراد الفحم الروسي اعتبارًا من أغسطس المقبل، لكن الحظر النفطي الذي يفترض أن يُفعل بحلول نهاية العام ما زال قيد المناقشة.