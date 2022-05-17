النفط يتراجع مع تعثر الاتحاد الأوروبي في حظر الواردات الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع مقاومة المجر لمسعى في الاتجاه الأوروبي يهدف لحظر واردات النفط الروسية، في خطوة قد تؤدي لتراجع الإمدادات العالمية، فضلًا عن إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد موجة صعود في الآونة الأخيرة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا أو 0.2% إلى 114.02 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتًا أو 0.3% إلى 113.85 دولار للبرميل، بحسب وكالة «رويترز».

وصعد الخامان بأكثر من 2% أمس الإثنين، في أعقاب قفزة بنسبة 4% يوم الجمعة الماضي.

وفشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإثنين، في جهودهم للضغط على بودابست لتغيير موقفها الرافض لمقترح فرض حظر نفط على روسيا، في أعقاب غزوها لأوكرانيا، إذ يتطلب تمرير هذا المقترح موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد.

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لكن محللين قالوا إن المعنويات بشأن الأسعار ما زالت مرتفعة بشكل عام وسط تفاؤل بخصوص تعافي الطلب في الصين، التي تتطلع لتخفيف قيود مكافحة كوفيد-19.

وكشفت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية الإثنين، أن المخزونات في احتياطي النفط الاستراتيجي انخفضت 538 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ 1987.