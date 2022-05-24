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برلين تتوقع اتخاذ قرار بشأن حظر النفط الروسي خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 مايو 2022, 11:46 صباحا
برلين تتوقع اتخاذ قرار بشأن حظر النفط الروسي خلال أيام
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أثناء حضوره جلسة في البوندستاغ, في برلين, 19 مايو 2022. (أ ف ب)
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توقع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أن يُتخذ قرار بفرض حظر أوروبي على النفط الروسي «خلال أيام قليلة»، في حين لم يحظ الموضوع بعد بالإجماع اللازم في إطار الدول السبع والعشرين.

وقال هابيك لمحطة «زد دي إف» التلفزيونية العامة في وقت متأخر مساء الإثنين إن «عددًا قليلًا فقط من الدول، خاصة المجر، تحدثت عن مواجهة مشكلات.. المناقشات مستمرة وأعتقد أننا سنشهد انفراجًا في غضون أيام قليلة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأعلن الأوروبيون وقف استيراد الفحم الروسي اعتبارًا من أغسطس المقبل، لكن الحظر النفطي الذي يفترض أن يُفعل بحلول نهاية العام ما زال قيد المناقشة.

«الحظر في متناول اليد»
وقال هابيك إن «الحظر في متناول اليد»، علمًا أن أي قرار بشأن فرض عقوبات أوروبية يحتاج إلى إجماع الدول الأعضاء.

- النفط يتراجع مع تعثر الاتحاد الأوروبي في حظر الواردات الروسية

وخططت بروكسل لوقف واردات الخام الروسي في غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية العام 2022، لكن المجر ترفض في الوقت الحالي هذه الحزمة السادسة من العقوبات التي اقترحتها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، لعدم وجود ضمانات بشأن إمداداتها.

خوف مجري من ارتفاع الأسعار
ويخشى رئيس وزرائها فيكتور أوربان، الذي أيد جميع العقوبات الأوروبية حتى الآن على الرغم من قربه من فلاديمير بوتين، من ارتفاع الأسعار.

فالمجر ليس لها منفذ على البحر وتعتمد على النفط الذي يأتيها عبر خط أنابيب دروجبا من روسيا، لذلك طلبت إعفاء وارداتها هذه التي تمثل مع 0.7 من 2.8 مليون برميل يوميًا، جزءًا صغيرًا من المشتريات الأوروبية.

وتعتبر الحكومة المجرية استثناء مدته عامان عُرض على المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك غير كافٍ، وطلبت ما لا يقل عن أربع سنوات وحوالي 800 مليون يورو كتمويل أوروبي لتكييف مصافيها وزيادة قدرة خط أنابيب أدريا الذي يأتي من كرواتيا.

ومنذ غزو أوكرانيا، يسعى الاتحاد الأوروبي أيضًا لتقليل اعتماده بسرعة على الغاز الروسي.

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