الليرة التركية عند أدنى مستوى منذ ديسمبر.. والأتراك يحتمون بالذهب

القاهرة - بوابة الوسط

اتسعت خسائر الليرة التركية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتهبط إلى أدنى مستوياتها منذ 20 ديسمبر 2021، تزامنًا مع توقف موقت لارتفاعات مؤشر الدولار الرئيسي.

ويبدو أن المستثمرين الأتراك اتجهوا خلال هذه اللحظات إلى الاحتماء بالذهب في ظل الهبوط الكبير لليرة، التي تعيش أيامًا صعبة منذ بداية تعاملات مايو الجاري؛ حيث لم ترتفع سوى جلستين، بحسب وكالة «Investing» لرصد أسواق المال والسلع.

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وهبطت الليرة بأكثر من 2% إلى مستويات 15.9 ليرة/ دولار، والتي تعد الأدنى منذ الهبوط التاريخي في ديسمبر 2021، عندما سقطت دون مستويات الـ 18 ليرة/ دولار.

ارتفاع أسعار الذهب في التداولات التركية

ومقابل الانخفاض العنيف لليرة التركية، ارتفعت قيمة غرام الذهب في التداولات التركية، إذ يبدو أن الأتراك اتجهوا إلى زيادة مقتنياتهم من المعدن الأصفر في ظل الانخفاض المفاجئ للعملة.

ونزل مؤشر الدولار الرئيسي مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى مستويات 103.9 نقطة بتراجع 0.2% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.