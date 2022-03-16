الليرة التركية ترتفع والذهب يواصل التراجع قبل بيانات «المركزي الأميركي»

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت الليرة التركية أمام الدولار، فيما واصل الذهب التراجع، قبيل إعلان الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي أول عملية زيادة لمعدل الفائدة منذ العام 2018 في وقت لاحق اليوم الأربعاء، بعدما ارتفعت أسعار المستهلكين بأعلى وتيرة منذ 40 عامًا مطلع العام الجاري.

وقبل يوم واحد من اجتماع المركزي التركي المقرر غدًا الخميس بشأن اتخاذ قرار جديد قد يصيب الليرة التركية بصدمة أو يمنحها دفعة قوية للأمام، ارتفعت الليرة التركية خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وزادت الليرة التركية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في حدود 0.5% أو ما يعادل 0.063 ليرة وصولا إلى مستويات قرب الـ 14.61 ليرة للدولار، حسب وكالة «رويترز».

ونجحت الليرة في الابتعاد لليوم الثاني على التوالي عن مستوي 15 ليرة للدولار، التي لامستها خلال تعاملات 11 مارس الماضي، التي تعد الأدنى خلالا نحو ما يقرب 3 أشهر.

وقرر المركزي التركي تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال فبراير الماضي عند مستويات 14% بعد تخفيضها 4 مرات متتالية بقيمة 500 نقطة أساس، بعدما نزلت الليرة أدنى مستوى على الإطلاق في ديسمبر عقب الخفض الأخير لتتجاوز مستوي 18 ليرة للدولار.

وفي المقابل من ارتفاعات الليرة التركية، واصل الذهب تراجعاته في التداولات التركية لليوم الخامس على التوالي وصولا إلى مستويات قرب 900 ليرة للجرام.

ويأتي تراجع الذهب في التداولات التركية تزأما مع تراجعات الذهب في السوق العالمي، بعد ارتفاعات قوية تجاوز خلالها مستوى ـ2000 دولار للاوقية.

ومنذ أيام ارتفع عجز الحساب الجاري بمقدار 5.3 مليار دولار أميركي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق ليبلغ 7.1 مليار دولار أميركي.

ووفقا لتقرير البنك المركزي التركي عن ميزان المدفوعات- يناير 2022 ،أصبح عجز الحساب الجاري لمدة اثني عشر شهرًا 20.2 مليار دولار.

ووصلت توقعات التضخم الاستهلاكي في البلاد لنهاية العام الحالي للمشاركين 34.06 % في فترة الاستطلاع السابق، فقد أصبحت 40.47 % في هذا الاستطلاع، فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي خلال فبراير إلى مستويات 54.44% مقابل توقعات بارتفاعه في حدود 52.95%، حسب بيانات رسمية تركية.