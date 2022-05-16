«فودافون» البريطانية: «اتصالات» الإماراتية باتت أكبر مستثمر لدى المجموعة

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسهم «فودافون»، الإثنين، بعدما أكدت شركة الاتصالات البريطانية العملاقة أن مجموعة «اتصالات» أو «إي أند» الإماراتية باتت أكبر مستثمر فيها.

وأعلنت «فودافون»، في بيان، أن المجموعة التي تملك حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حصة الأغلبية فيها اشترت 9.8% من الشركة البريطانية، وفق «فرانس برس».

ارتفاع أسهم «فودافون»

وأدت الأنباء إلى ارتفاع أسهم «فودافون» بنسبة 2.4 في المئة لتسجِّل 120.7 بنس بحدود منتصف اليوم على مؤشر «فوتسي-100» الذي كان ثابتًا بشكل عام.

- «اتصالات الإمارات» تشتري نحو 9.8% من «فودافون» مقابل 4.4 مليار دولار

وأعلنت الشركة الإماراتية، السبت، أنها اشترت 2.766 مليار من أسهم «فودافون» لقاء مبلغ قدره 4.4 مليار دولار (4.2 مليار يورو). لكنها شددت على أنها لن تطلق عملية للسيطرة على الشركة.

عرض استحواذ لمجموعة فودافون

وقالت في بيان إن «إي أند» «تخطط لأن تكون مساهمًا داعمًا على المدى الطويل في فودافون، ولا تسعى إلى فرض السيطرة أو التأثير على مجلس إدارة الشركة أو فريق الإدارة». وأضافت أنه «ليس لدى إي أند أي نية لتقديم عرض استحواذ لمجموعة فودافون».

وقررت المجموعة الإماراتية الاستثمار في «فودافون» «بهدف الاستفادة من خبرات الشركة العالمية في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية»، بحسب ما أعلنت.

بدورها، أكدت «فودافون» الإثنين، أنها «تتطلع لبناء علاقة طويلة الأمد مع اتصالات».