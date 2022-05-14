«اتصالات الإمارات» تشتري نحو 9.8% من «فودافون» مقابل 4.4 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط

اشترت شركة الإمارات للاتصالات المعروفة باسم اتصالات، حصة نسبتها 9.8% في مجموعة «فودافون»، مقابل 4.4 مليار دولار، وفق ما أعلنت الشركة اليوم، التي تسعى لتوسيع انتشارها على مستوى العالم، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ووفقًا لـ«بلومبرغ»، عرضت مجموعة اتصالات نحو 130 بنس (1.59 دولار) للسهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وقالت مجموعة اتصالات في بيان إنها «استثمرت في شركة «فودافون» لتحقيق انتشار كبير لشركة عالمية رائدة في مجال الاتصال والخدمات الرقمية» وترمي إلى تطوير الفرص من أجل شراكات تجارية.

وتأتي عملية الشراء فيما تواجه «فودافون» ضغطًا من مجموعة «سيفيان كابيتال آيه بي»، التي دعت عملاق الاتصالات إلى تبسيط أعماله، والسعي لإبرام صفقات لتحسين العائدات.