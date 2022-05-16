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روسيا تستحوذ على مصانع «رينو» الفرنسية في أول عملية تأميم ضخمة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 مايو 2022, 04:47 مساء
روسيا تستحوذ على مصانع «رينو» الفرنسية في أول عملية تأميم ضخمة
شركة السيارات الفرنسية «رينو». (الإنترنت)
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بعد أن طالتها العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، أعلنت شركة السيارات الفرنسية «رينو»، الرائدة في روسيا، التي استحوذت على علامة «لادا»، الإثنين أنها ستبيع أصولها إلى الدولة الروسية، في أول عملية تأميم ضخمة منذ هجوم موسكو على أوكرانيا.

وقالت المجموعة في بيان إنها باعت حصتها الأكبر (67.69%) في مجموعة «أوتوفاز»، الرئيسية في صناعة السيارات الروسية إلى جانب علامة «لادا»، إلى المعهد الروسي للبحوث وتطوير السيارات والمحركات، وفق «فرانس برس». 

 الصفقة تتم لقاء «روبل رمزي»
في نهاية أبريل، أشار وزير التجارة الروسي، دنيس مانتوروف، إلى أن الصفقة ستتم لقاء «روبل رمزي»، في حين لم تؤكد «رينو» حتى هذا الإثنين الأمر. وأكدت الوزارة الروسية، الإثنين، أنه «تم توقيع اتفاقات لنقل أصول روسية من مجموعة رينو إلى روسيا الاتحادية وحكومة موسكو». 

كما تخلت شركة السيارات الفرنسية عن عمليات العلامة التجارية «رينو» الخاصة في روسيا إلى مدينة موسكو، ومنها مصنعها في العاصمة الذي يقوم بإنتاج «رينو» و«نيسان». 

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وأعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية، سيرغي سوبيانين، أن المصنع سيعيد فيه إطلاق العلامة التجارية السوفياتية «موسكوفيتش» التي بُدء بإنتاج سياراتها في العام 1946 وكانت معروفة ببساطتها. وقال في بيان: «لا يمكننا القبول بفقدان آلاف العمال لوظائفهم» مؤكدًا أنه سيتم الاحتفاظ «بمعظم اليد العاملة في المصنع، والمتعاونين معه».

وسيكون مصنع الشاحنات الروسي «كاماز» الشريك الرئيسي لمصنع موسكو، حيث من المقرر إنتاج السيارات الكهربائية.  واعتبر المحلل السياسي أنطون أوريخ، أن محاولة إنتاج سيارة جديدة بدءًا من الصفر، في ظل غياب التقنيات والمكونات الأجنبية، تشبه إلقاء «المليارات من النافذة». 

إنقاذ «لادا» من الإفلاس
انضمت «رينو» إلى شركة «أوتوفاز» في العام 2008 لتصبح المساهم الأكبر في العام 2014 أثناء قيادة كارلوس غصن للمجموعة. 

ثم قامت شركة السيارات العملاقة بإنقاذ المجموعة الروسية المتعثرة من الإفلاس. وأسهمت في ذلك بمشاركة مجموعة «روستك» العسكرية الصناعية الروسية. بعد استثمارات ضخمة ومشاركة تقنية مع شركة «داسيا»، العلامة التجارية الاقتصادية لـ«رينو»، بدأت «أوتوفاز» بجني الأرباح. 

باعت «رينو» في 2021 ما يقرب من نصف مليون سيارة في روسيا، ثاني أكبر سوق للمجموعة الفرنسية بعد أوروبا. وابقت المجموعة الفرنسية لصناعة السيارات، الأكثر انخراطًا في روسيا ومن آخر من غادروا، الباب مفتوحًا، إذ سيكون بإمكانها شراء أسهم في «أوتوفاز» لمدة ست سنوات.

وقال رئيس المجموعة رينو لوكا دي ميو: «اليوم اتخذنا قرارًا صعبًا، ولكنه ضروري»، مؤكدًا حرصه على التصرف «بمسؤولية تجاه موظفيها البالغ عددهم 45 ألف موظف في روسيا، مع الحفاظ على أداء المجموعة وقدرتنا على العودة إلى البلاد في المستقبل، في سياق مختلف». 

تسويق «داسيا لوغان» و«سانديرو» تحت علامة «رينو»
وتصنع «أوتوفاز» السيارات، خاصة في مصنعها العملاق في تولياتي (جنوب غرب) ويعمل فيه 35 ألف شخص. ويتم كذلك تسويق «داسيا لوغان» و«سانديرو» تحت علامة «رينو».

توقفت معظم خطوط التجميع في المصنع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير. ونظرًا للعقوبات المفروضة لم يعد بإمكان المصنع تسلم مكونات ضرورية.

منح الموظفون والعمال إجازة مدفوعة لمدة ثلاثة أسابيع في أبريل، مما أوقف معظم إنتاجه. وأعلنت نقابة العمال في المجموعة مجددًا في 12 مايو إغلاق خطوط الإنتاج بين 16 و20 مايو، بسبب الافتقار إلى المكونات.

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