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التضخم الأميركي يدفع الدولار لأعلى

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 مايو 2022, 04:09 مساء
التضخم الأميركي يدفع الدولار لأعلى
بورصة نيويورك. (الإنترنت)
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عاد مؤشر الدولار لمحاولة استرداد مستويات 104، اليوم الأربعاء، بعدما جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة أعلى من التوقعات.

وتشير التوقعات، التي نشرها موقع «أنفستنغ» لرصد أسواق المال والسلع، إلى انخفاض مؤشر الدولار إلى 8.1% قبل ارتفاعه إلى 8.3% على أساس سنوي مع ارتفاع المؤشر شهريا وكذلك المؤشر الأساسي.

وسجل مؤشر الدولار، عند الساعة 12:37 بتوقيت غرينتش مستوى 104.032، بعد أن انخفض خلال اليوم إلى 103.422.

تراجع العملات الرقمية
وقال موقع «أنفستنغ» إن هذه الارتفاع يأتي في ظل هروب رؤوس الأموال من أصول المخاطرة إلى الدولار باعتباره ملاذ آمن، متوقعا استمرار هذا الصعود مدفوعا بإجراءات «أعنف» يرجح أن يتخذها الاحتياطي الفدرالي لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.

وحسب نفس المصدر، فقد تراجعت العملات الرقمية بقوة أمام ارتفاع الدولار، حيث فقدت عملة «بيتكوين» مستويات 30 ألف، فيما انخفضت «إيثيريم» بأكثر من 10% من قيمتها.

بينما تخلى الذهب عن مكاسب اليوم، وعاد للهبوط. وتتراجع المؤشرات الأميركية بقوة، لتفقد عقود «ناسداك» الآجلة 1%، بعد الارتفاع الطفيف قبل البيانات، وفق «أنفستنغ».

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