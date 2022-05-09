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أسعار الذهب تتراجع مع عودة الدولار لأعلى مستوياته في 20 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 مايو 2022, 12:35 مساء
أسعار الذهب تتراجع مع عودة الدولار لأعلى مستوياته في 20 عاما
سبائك ذهب وأوراق بنكنوت للعملة الأميركية. (أرشيفية: الإنترنت)
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تراجعت أسعار الذهب في تعاملات، الإثنين، حيث ضغط الدولار المرتفع على الطلب على السبائك الذهبية المسعرة بالعملة الأميركية، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية التي أثرت على الأسعار.

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.4%، ليصل إلى 1874.89 دولار للأوقية، في حين تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي، بنسبة 0.4% لتصل إلى 1874.80 دولار للأوقية، بحسب ما نقلت وكالة «إنفستنغ» لرصد أسواق العملات والسلع عن «رويترز».

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في 20 عاما مقابل منافسيه، ما يجعل السبائك المسعرة بالدولار أقل جاذبية لأصحاب العملات الأخرى.

- الذهب يسقط عند مستوى 1900 دولار للأوقية

وقال جيفري هالي، كبير المحللين في «أوندا»: «يجب أن يكون الارتفاع القوى أعلى 104.00 لمؤشر الدولار، كافيا للذهب لإعادة اختبار الدعم عند مستوى 1850 دولارا للأوقية، ثم 1835 دولارا، حيث إن إضافة القوة المستمرة للدولار خلال الأسبوع الجاري ستؤدى لتراجع الذهب نحو مستوى 1800 دولار».

وأضاف هالي أن فك بعض مراكز التحوط من المخاطر في عطلة نهاية الأسبوع، ربما يكون قد ضغط أيضا على الذهب.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية، لأجل 10 سنوات، لأعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2018، ما أدى إلى تراجع أسعار السبائك الذهبية التي لا تدر فوائد.

تشديد الأوضاع المالية
ورفض اثنان من أكثر مسؤولي السياسة النقدية صراحة في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الجمعة الماضي، وجهة النظر بشأن إخفاق البنك المركزي الأميركي في محاولاته للتصدي لمعدلات التضخم المرتفعة، ليشيروا إلى تشديد الأوضاع المالية التي بدأت قبل أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة في مارس الماضي.

ويعتبر الذهب مخزنا آمنا للقيمة في أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، لكنه يبقى شديد التأثر لارتفاع أسعار الفائدة، وعوائد السندات الأميركية قصيرة الأجل، ما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك الذهبية.

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