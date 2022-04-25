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الذهب يسقط عند مستوى 1900 دولار للأوقية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 11:19 صباحا
الذهب يسقط عند مستوى 1900 دولار للأوقية
سبائك ذهب، (أرشيفية: الإنترنت)
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تراجع الذهب إلى مستوى 1900 دولار في تعاملات، اليوم الإثنين، ليخسر خلال الساعات القليلة الماضية نحو 20 دولارا في الأوقية، وهو أدنى مستوى خلال أربعة أسابيع، وفق موقع «إنفستنغ» لرصد أسواق المال والسلع.

وانخفض الذهب في حدود 1% نزولا إلى مستوى 1917 دولارا، بينما كان قرب مستوى 1910 دولارات في وقت سابق من تعاملات اليوم.

ومنذ جلسة 18 أبريل تراجع الذهب بأكثر من 70 دولارا للأوقية هبوطا من مستويات قرب 2000 دولار للأوقية إلى المستويات الحالية، وسط اتجاه الأسواق لتسعير الزيادة المقبلة لمعدلات الفائدة على الدولار الأميركي.

توقعات فنية لمسار الأسعار
وإذا استمر الذهب تحت مستوى 1930 دولارا للأوقية، ربما يندفع إلى مستوى 1900 دولار، وربما يصل في نهاية المطاف عند 1888 دولارا للأوقية، وفق تحليل فني لـ«إنفستنغ».

وبالنظر إلى الأسعار الفورية للذهب، فإن التحليلات تشير إلى مزيد الهبوط، ولن ينقذه سوى الارتفاع فوق 1930، ويكون الهدف الأول 960 دولار للأوقية، ومن المتوقع إذا جذب الذهب ضغطا شرائيا إضافيا أعلى 1960 دولار للأوقية، ربما يعود إلى مستوى 2001 دولار للأوقية.

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