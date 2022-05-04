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«لا ضمانات» لأمن الطاقة المجري في مشروع الحظر الأوروبي للنفط الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 مايو 2022, 12:33 مساء
«لا ضمانات» لأمن الطاقة المجري في مشروع الحظر الأوروبي للنفط الروسي
رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان. (الإنترنت)
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اعتبرت الحكومة المجرية، الأربعاء، أنه لا ضمانات لأمن طاقة المجر في مشروع الحظر الأوروبي للنفط الروسي.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة المجرية، في بيان أرسلته لوكالة «فرانس برس»، «لا نرى أي خطّة أو ضمانات لكيفية إدارة الانتقال (من استخدام النفط الروسي إلى عدمه)، على أساس الاقتراحات الحالية، وما الذي سيضمن أمن الطاقة في المجر».

- المفوضية الأوروبية تقترح حظرا تدريجيا على النفط الروسي واستبعاد «سبيربنك» من نظام سويفت
- أوربان: المجر مستعدة للدفع لروسيا بالروبل مقابل الغاز

وفي وقت سابق من اليوم، اقترحت المفوضية الأوروبية، فرض حظر تدريجي على النفط ومشتقات النفط الروسية، واستبعاد ثلاثة مصارف روسية إضافية، من نظام سويفت العالمي، منها مصرف «سبيربنك»، في إطار حزمة جديدة من العقوبات، حسبما أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين.

وقالت دير لايين، أمام البرلمان الأوروبي إن استهداف «مصارف روسية ذات أهمية نظامية أساسية للنظام المصرفي الروسي»، يعزّز «عزل روسيا بشكل كامل» ويضعف من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا، مضيفة «سنتخلى تدريجيًا عن شحنات النفط الخام الروسية، في غضون ستة أشهر، وتلك الخاصة بالمنتجات المكررة بحلول نهاية العام».

وفي مطلع إبريل الماضي، أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، أن بلاده مستعدّة للدفع لروسيا بالروبل مقابل واردات الغاز إذا لزم الأمر، ما وضع المجر في خلاف مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي الذين استبعدوا القيام بذلك.

وقال أوربان لصحفيين في مؤتمر صحفي، في بودابست «ليس هناك أي صعوبة بالنسبة لنا للدفع للغاز بالروبل، فإذا هذا هو ما يطلبه الروس، سندفع بالروبل».

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