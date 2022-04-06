أوربان: المجر مستعدة للدفع لروسيا بالروبل مقابل الغاز

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الأربعاء، أن بلاده مستعدّة للدفع لروسيا بالروبل مقابل واردات الغاز إذا لزم الأمر، ما يضع المجر في خلاف مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي الذين استبعدوا القيام بذلك.

وقال أوربان لصحفيين في مؤتمر صحفي في بودابست «ليس هناك أي صعوبة بالنسبة لنا للدفع للغاز بالروبل، فإذا هذا هو ما يطلبه الروس، سندفع بالروبل»، بحسب «فرانس برس».

لقاء يجمع قادة أوكرانيا وفرنسا وألمانيا

أعلن رئيس الوزراء المجري القومي، فيكتور أوربان، الأربعاء، أنه تحدث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المقرب منه، وعرض عليه إجراء لقاء يجمع قادة أوكرانيا وفرنسا وألمانيا.

- برلين تفند رواية موسكو بشأن الجثث في بوتشا الأوكرانية

- المجر: أوربان يحض بوتين على وقف إطلاق النار ويعرض وساطة

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن أوربان قوله «اقترحت على الرئيس بوتين إعلان وقف فوري لإطلاق النار»، مضيفًا أنه عرض عليه المجيء إلى بودابست لإجراء محادثات مع قادة أوكرانيا وفرنسا وألمانيا، وتابع: «قال نعم ولكن بشروط».

خلافات بين المجر وأوكرانيا

في سياق متصل، استدعت وزارة الخارجية المجرية السفير الأوكراني، بعد أيام من تبادل مسؤولي البلدين الانتقادات بشأن موقف المجر من الحرب.

وكتب وزير الخارجية المجري، بيتر زيغارتو، على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم «ندين العدوان العسكري، ونقف إلى جانب سيادة أوكرانيا، لكن هذه ليست حربنا، لذلك نريد أن نظل بمعزل عنها»، وفق ما نقل عنه موقع قناة «العربية».

فرض عقوبات على واردات الطاقة الروسية

وأعلنت حكومة المجر رفضها تزويد أوكرانيا بالأسلحة أو السماح بنقلها عبر الحدود المجرية الأوكرانية، ورفضت فرض عقوبات على واردات الطاقة الروسية.

بدوره، انتقد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، موقف حكومة المجر، الإثنين، في خطاب له على التلفزيون الأوكراني، قائلًا إن رئيس الوزراء المجري سيحتاج إلى الاختيار بين موسكو والغرب. في المقابل وصف أوربان، الذي حقق فوزًا ساحقًا في الانتخابات المجرية يوم الأحد، في كلمة له زيلينسكي بأنه أحد الخصوم الذين هزمهم هو وحزبه اليميني.